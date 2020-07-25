Хауг: Достижения Mercedes заслуживают высочайшей оценки

Норберт Хауг руководил гоночными программами Mercedes до конца 2012 года, но, разумеется, успехи бывших коллег его по-прежнему очень радуют, и своими восторгами он поделился в ходе интервью немецкому телеканалу Sky.

Норберт Хауг: «Мы приобрели эту команду, сделав её заводской, в конце 2009 года, и начинали вместе с Михаэлем Шумахером и Нико Росбергом. В 2012-м мы выиграли первую гонку, а сегодня Mercedes одерживает одну победу за другой, и это вполне заслуженный успех.

Если кто-то считает, что из-за нашей команды чемпионат мира стал скучным, то я должен внести ясность: скучным его делают те, кто не может нас догнать, но не те, кто в нём лидирует. Суть именно в этом.

То, что было достигнуто за минувшие десять лет, благодаря всей команде, её руководителям и партнёрам, заслуживает высочайшей оценки!»

Mercedes действительно удалось сделать несравнимо больше, чем другим автоконцернам, в минувшие два десятилетия приходивших в чемпионат со своими заводскими командами. Достаточно вспомнить пример BMW и Honda, ведь эти автопроизводители тоже приобретали уже существующие команды (в первом случае это Sauber, во втором – BAR), но так и не смогли выйти на высокий уровень результатов, после чего свернули свои проекты в Формуле 1, когда мировая экономика оказалась в кризисе 2008-2009 гг.

Впрочем, у них не было гонщиков калибра Льюиса Хэмилтона, которому под силу выиграть несколько титулов подряд.