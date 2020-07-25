Календарь чемпионата на 24 июля

24 июля организаторы чемпионата официально подтвердили ещё три этапа, которые пройдут в октябре и начале ноября на трассах в Германии, Португалии и Италии. Таким образом число Гран При достигло тринадцати.

Фактический календарь чемпионата

Дата

Гран При

Трасса

Длина круга

Число кругов

Дистанция

Победитель

Команда

05/07

Австрии

Шпильберг

4318 м

71

306,452

В.Боттас

Mercedes

12/07

Штирии

Шпильберг

4318 м

71

306,452

Л.Хэмилтон

Mercedes

19/07

Венгрии

Хунгароринг

4381 м

70

306,630

Л.Хэмилтон

Mercedes

02/08

Великобритании

Сильверстоун

5891 м

52

306,198

–

–

09/08

70-летия

Сильверстоун

5891 м

52

306,198

–

–

16/08

Испании

Барселона

4655 м

66

307,104

–

–

30/08

Бельгии

Спа

7004 м

44

308,052

–

–

06/09

Италии

Монца

5793 м

53

306,720

–

–

13/09

Тосканы Ferrari 1000

Муджелло

5245 м

59

309,455

–

–

27/09

России

Сочи

5848 м

53

309,745

–

–

11/10

Айфеля

Нюрбургринг

5148 м

60

308,623

–

–

25/10

Португалии

Портимао

4648 м

–

–

–

–

01/11

Эмилии-Романьи

Имола

4909 м

–

–

–

–