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Календарь чемпионата на 24 июля

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24 июля организаторы чемпионата официально подтвердили ещё три этапа, которые пройдут в октябре и начале ноября на трассах в Германии, Португалии и Италии. Таким образом число Гран При достигло тринадцати.

Фактический календарь чемпионата

Дата
Гран При
Трасса
Длина круга
Число кругов
Дистанция
Победитель
Команда

05/07
Австрии
Шпильберг
4318 м
71
306,452
В.Боттас
Mercedes

12/07
Штирии
Шпильберг
4318 м
71
306,452
Л.Хэмилтон
Mercedes

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19/07
Венгрии
Хунгароринг
4381 м
70
306,630
Л.Хэмилтон
Mercedes

02/08
Великобритании
Сильверстоун
5891 м
52
306,198

09/08
70-летия
Сильверстоун
5891 м
52
306,198

16/08
Испании
Барселона
4655 м
66
307,104

30/08
Бельгии
Спа
7004 м
44
308,052

06/09
Италии
Монца
5793 м
53
306,720

13/09
Тосканы Ferrari 1000
Муджелло
5245 м
59
309,455

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27/09
России
Сочи
5848 м
53
309,745

11/10
Айфеля
Нюрбургринг
5148 м
60
308,623

25/10
Португалии
Портимао
4648 м



01/11
Эмилии-Романьи
Имола
4909 м



Источник:www.f1news.ru
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