Календарь чемпионата на 24 июля

24 июля организаторы чемпионата официально подтвердили ещё три этапа, которые пройдут в октябре и начале ноября на трассах в Германии, Португалии и Италии. Таким образом число Гран При достигло тринадцати.
Фактический календарь чемпионата
Дата
Гран При
Трасса
Длина круга
Число кругов
Дистанция
Победитель
Команда
05/07
Австрии
Шпильберг
4318 м
71
306,452
В.Боттас
Mercedes
12/07
Штирии
Шпильберг
4318 м
71
306,452
Л.Хэмилтон
Mercedes
19/07
Венгрии
Хунгароринг
4381 м
70
306,630
Л.Хэмилтон
Mercedes
02/08
Великобритании
Сильверстоун
5891 м
52
306,198
–
–
09/08
70-летия
Сильверстоун
5891 м
52
306,198
–
–
16/08
Испании
Барселона
4655 м
66
307,104
–
–
30/08
Бельгии
Спа
7004 м
44
308,052
–
–
06/09
Италии
Монца
5793 м
53
306,720
–
–
13/09
Тосканы Ferrari 1000
Муджелло
5245 м
59
309,455
–
–
27/09
России
Сочи
5848 м
53
309,745
–
–
11/10
Айфеля
Нюрбургринг
5148 м
60
308,623
–
–
25/10
Португалии
Портимао
4648 м
–
–
–
–
01/11
Эмилии-Романьи
Имола
4909 м
–
–
–
–