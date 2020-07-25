Кевин Магнуссен – либо Haas, либо Alfa Romeo?

Стоило Гюнтеру Штайнеру, руководителю Haas F1, намекнуть на интерес к Роберту Шварцману, 20-летнему российскому гонщику, лидирующему в личном зачёте Формулы 2, как датская пресса озаботилась дальнейшими перспективами Кевина Магнуссена.

Датчанин выступает за американскую команду уже четвёртый сезон, и в целом его репутация лучше, чем у Романа Грожана, его напарника, но контракт Магнуссена с Haas тоже истекает в конце года, а это уже повод порассуждать о возможных вариантах продолжения карьеры.

Что и сделали журналисты таблоида BT, и вот к какому выводу они пришли: этих вариантов минимум. Точнее, два. Понятно, что один из них – остаться в Haas F1, но альтернатива единственная – Alfa Romeo. Хотя и призрачная.

О ней можно говорить только в том случае, если в швейцарской команде образуется вакансия, что вполне вероятно, поскольку Кими Райкконену уже 40 лет, и он, пожалуй, подустал от Формулы 1. Правда, утверждать это пока никто не берётся, ведь нельзя исключать, что финский ветеран продолжит карьеру. С другой стороны, в Alfa Romeo могут отказаться от услуг Антонио Джовинацци, если в 2020 году его результаты будут хуже, чем хотелось бы руководству команды.

При этом есть два молодых пилота, которые сейчас учатся в Гоночной академии Ferrari, и обоих уже включают в список кандидатов на место в швейцарской команде – это Мик Шумахер и уже упомянутый Роберт Шварцман.

Впрочем, для Магнуссена переход в Alfa Romeo – не самая привлекательная перспектива со спортивной точки зрения, ведь машины, построенные в Хинвиле, в этом году явно не отличаются скоростью. Во всех трёх квалификациях Кевин опережал гонщиков швейцарской команды, и в этом уже просматривается тенденция.

Поэтому лучше всего будет, если он останется в Haas F1, тем более что у команды опцион на его услуги на 2021 год. По идее, воспользоваться опционом в Haas должны до 1 октября – так полагает автор текста в BT.

Вероятность, что Магнуссен продолжит выступать за эту команду, достаточно велика, ведь его там отлично знают и достаточно высоко ценят. Помешать может лишь одно: если Haas F1 окажется в столь сложной экономической ситуации, что будет вынуждена искать гонщиков, располагающих серьёзными спонсорскими бюджетами. И хотя у Кевина есть постоянный спонсор, датский бренд Jack & Jones, сам он всегда подчеркивал, что не собирается оплачивать свои выступления в Формуле 1, поскольку предпочитает, чтобы платили ему.

В целом вариант с Haas неплохой, ведь есть надежда, что когда Формула 1 перейдёт на ограниченные бюджеты, то возможности команд несколько выровняются, и американская команда окажется в более благоприятном положении, чем сейчас. Магнуссен хорошо это понимает и сделает всё, чтобы остаться в команде, к тому же в этом сезоне именно он открыл счёт заработанным очкам, заняв в Венгрии 10-е место.