Маркус Эриксон советует Формуле 1 перейти на Aeroscreen

По мнению Маркуса Эриксона, Формуле 1 в будущем стоит по примеру IndyCar внедрить Aeroscreen, систему фронтальной защиты, более эффективную, чем Halo.

Эриксон пять сезонов провёл в Формуле 1, после чего перешёл в IndyCar, где уже второй год выступает за команду Chip Ganassi Racing и вполне доволен системой Aeroscreen, разработанной компанией Red Bull Advanced Technologies.

Хотя из-за этой системы вес передней части машины несколько увеличился, что повлияло на настройки, а также есть некоторые сложности с охлаждением, ведь в кокпит попадает меньше встречного воздуха, в целом гонщики американской серии высоко оценили Aeroscreen, поскольку она, безусловно, повышает уровень безопасности и не сказывается на видимости.

В Монце в 2018 году, когда машина Эриксона в результате аварии перевернулась на высокой скорости, ему удалось избежать серьёзных травм благодаря Halo, а в минувший уик-энд во время гонки в Айове система Aeroscreen защитила его от летящих обломков.

«Aeroscreen похожа на Halo, только к силовой структуре добавлен экран. Думаю, что это шаг вперёд по сравнению с Halo, – считает шведский гонщик. – Мне представляется, что Формула 1 и другие европейские категории в будущем могут тоже пойти по этому пути. Разумеется, Halo хорошо защищает от крупных обломков, но если они поменьше размером, то эта система не столь эффективна, как Aeroscreen».

Во время гонки в Айове Уилл Пауэр разбил машину, когда от неё отлетело колесо, плохо закреплённое на пит-стопе. Колесо попало в Aeroscreen, но эта система защитила гонщика.

После этого инцидента во время рестарта произошла ещё одна авария: машина Колтона Херты, врезавшись в машину Ринуса Викея, перелетела через неё, также задев Aeroscreen. Часть обломков от машины Херты полетели в сторону Эриксона, ехавшего по внутренней траектории.

«Когда произошла эта авария, я лишь старался не стать её участником и не врезаться в эти машины, – пояснил Маркус. – Я сообщил команде, что в меня попали какие-то обломки, но думал, что ничего серьёзного не произошло, и всё должно быть в порядке. Но когда после гонки я посмотрел видеозапись, то увидел, что довольно большой кусок, отлетевший от другой машины – возможно, крыло или что-то ещё – ударил в район моей Aeroscreen. Это мне не понравилось, но хорошо, что у меня установлена эта система. Безусловно, это ещё раз доказывает, что в IndyCar приняли правильное решение.

Позади уже шесть гонок, и у меня не было никаких проблем из-за Aeroscreen. Думаю, её эффективность уже подтверждена».