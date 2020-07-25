Суббота, 25 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортНазвана причина ухудшения состояния Дзанарди
Автоспорт

Названа причина ухудшения состояния Дзанарди

AdminНет комментариев
Добавлено

Вчера мы писали о том, что Алекс Дзанарди был помещён в палату интенсивной терапии миланского госпиталя Сан-Раффаэле, а сегодня итальянская пресса сообщила, что это было сделано из-за бактериальной инфекции.

Осложнения, вызванные заражением, были зафиксированы в ночь с четверга на пятницу, когда Дзанарди находится в неврологическом реабилитационном центре на озере Комо, и сопровождались высокой температурой, поэтому медики приняли решение срочно перевести травмированного гонщика в более крупный госпиталь, где есть хорошо оснащённое отделение реанимации нейрохирургического профиля.

Читайте также:  Стюарды отклонили протест Red Bull

Никакой официальной информации от пресс-службы госпиталя Сан-Раффаэле о состоянии Дзанарди пока нет, хотя известно, что его осматривал главный врач Луиджи Беретта.

19 июня Алекс Дзанарди попал в серьёзное ДТП и получил тяжёлые травмы, после чего перенёс уже три сложных операции, но несколько дней назад был переведён в специализированный неврологический центр для дальнейшей реабилитации, однако этот процесс пришлось срочно прервать в связи с новыми осложнениями.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать − пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Заявление организаторов Гран При США

Календарь чемпионата на 24 июля

Алекс Дзанарди вновь помещён в реанимацию

Кевин Магнуссен – либо Haas, либо Alfa Romeo?

Серхио Перес переживает из-за отмены Гран При Мексики

Закрыть