Названа причина ухудшения состояния Дзанарди

Вчера мы писали о том, что Алекс Дзанарди был помещён в палату интенсивной терапии миланского госпиталя Сан-Раффаэле, а сегодня итальянская пресса сообщила, что это было сделано из-за бактериальной инфекции.

Осложнения, вызванные заражением, были зафиксированы в ночь с четверга на пятницу, когда Дзанарди находится в неврологическом реабилитационном центре на озере Комо, и сопровождались высокой температурой, поэтому медики приняли решение срочно перевести травмированного гонщика в более крупный госпиталь, где есть хорошо оснащённое отделение реанимации нейрохирургического профиля.

Никакой официальной информации от пресс-службы госпиталя Сан-Раффаэле о состоянии Дзанарди пока нет, хотя известно, что его осматривал главный врач Луиджи Беретта.

19 июня Алекс Дзанарди попал в серьёзное ДТП и получил тяжёлые травмы, после чего перенёс уже три сложных операции, но несколько дней назад был переведён в специализированный неврологический центр для дальнейшей реабилитации, однако этот процесс пришлось срочно прервать в связи с новыми осложнениями.