Бинотто уверен, что в Муджелло будет побит рекорд круга

В Муджелло никогда не проводились гонки Формулы 1, но, разумеется, это не значит, что для команд чемпионата этот автодром – что-то вроде «трасса инкогнита». Он принадлежит Ferrari, и команда из Маранелло в своё время часто проводила там тесты, пока на них не был наложен запрет.

У многих других команд тоже есть опыт работы на этой итальянской трассе, расположенной на территории коммуны Скарперия-э-Сан-Пьеро, что в регионе Тоскана недалеко от Флоренции. Последний раз официальные тесты проходили в Муджелло в 2012 году, и тогда лучшее время на круге показал Роман Грожан за рулём Lotus E20 с двигателем Renault V8 – 1 мин. 21,035 секунды.

Но это достаточно далеко от рекорда, установленного ещё в 2004 году Рубенсом Баррикелло, который проехал круг длиной 5245 м на Ferrari F2004 c 3-литровым мотором V10 за 1 мин. 18,704 секунды.

По мнению руководителя команды Ferrari Маттиа Бинотто, рекорд, который держится уже 16 лет, в этом году будет побит, когда Формула 1 приедет в Муджелло на Гран При Тосканы. Основания для такого прогноза дали итоги предсезонных тестов, которые Скудерия проводила в Муджелло, использовав на них машину двухлетней давности, т.е. Ferrari SF71H.

«Мы показали очень близкие результаты на круге на машине с полным баком, причём мы не атаковали. Поэтому очень любопытно посмотреть, каким будет время гонщика, который выиграет поул. Я уверен, это будет рекорд, – приводит слова Бинотто RaceFans. – Обоим нашим гонщикам трасса понравилась, она очень быстрая, со скоростными поворотами, поэтому машины и резина будут подвергаться серьёзным нагрузкам.

При этом возможны трудности с обгонами. Там длинная прямая, но ей предшествуют только быстрые повороты. Трасса непростая именно из-за скоростных поворотов; по-моему, там нет ни одного медленного. В общем, интересно, на что способны машины современной Формулы 1 на этой трассе.

Мы привыкли к тому, что в Муджелло проходят гонки MotoGP, но я думаю, что машины Формулы 1 будут преодолевать круги как минимум на 20 секунд быстрее, чем мотоциклы этого класса. Думаю, это будет здорово!»

Гран При Тосканы пройдёт 13 сентября через неделю после Гран При Италии в Монце, и для Ferrari это будет юбилейный 1000-й старт на этапах чемпионата мира, поэтому полное итальянское название гонки в Муджелло выглядит так: Pirelli Gran Premio della Toscana Ferrari 1000.