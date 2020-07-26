Эрнесто Дезидерио: Мне нравится работать в Haas F1

Не все должности в командах Формулы 1 легко поддаются переводу на русский язык, взять хотя бы одну инженерных специальностей, которая по-английски звучит как Performance Engineer.

Это словосочетание есть в словарях и трактуется как «инженер по эксплуатации», что, во-первых, не вполне верно применительно к автоспорту, а, во-вторых, звучит как-то не романтично. Всё-таки боксы команды Формулы 1 – это не автобаза, хотя они тоже иногда называются гаражами.

Гораздо ближе к сути дела одно из многочисленных значений слова performance, подразумевающее динамические характеристики в целом, т.е. эффективность.

Эрнесто Дезидерио трудится в команде Haas F1 именно на такой должности, отвечая за то, чтобы машина Романа Грожана работала так, как должна работать, т.е. максимально эффективно. Впрочем, вот как он сам рассказывает о своих обязанностях…

Эрнесто Дезидерио: «Как инженер, отвечающий за эффективность, я тружусь и на трассах, и на базе команды – моя работа начинается именно там. Вместе с Домиником Хейнсом, гоночным инженером Романа, мы стараемся максимально качественно подготовить его машину, и всё начинается задолго до старта уик-энда.

Когда мы приезжаем на трассу, моя задача состоит в том, чтобы машина была настроена так, как мы хотим. Т.е. я работаю в гараже вместе с механиками и слежу, например, за тем, чтобы дорожный просвет впереди и сзади был правильно отрегулирован, то же самое относится к углам установки колёс и прочим параметрам.

Когда всё это сделано, вместе с Домиником мы составляем план работы на пятницу, когда проходят тренировки, а также на день квалификации. Вместе с ним и с Романом мы принимаем решения, как будем действовать, когда машина должна выезжать на трассу, и на основе информации, которую предоставляет гонщик, стараемся сделать машину как можно более быстрой.

До Haas F1 я работал в заводской команде Toyota, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе LMP1, в том числе в «24 часах Ле-Мана». Там я занимал такую же должность, а также был инженером по работе на симуляторе. А ещё раньше я работал в США в компании Dallara, сотрудничавшей с командами IndyCar и NASCAR, и в основном занимался технологиями компьютерного моделирования.

Мне нравится работать в Haas F1, ведь это очень динамичная команда, она похожа на семью, мы все вместе путешествуем с трассы на трассу, стараясь общими усилиями добиться, чтобы у нас были хорошие машины. Мы не занимаемся политическими играми, наша задача – сделать так, чтобы машина была быстрой, чтобы команда зарабатывала очки. Именно это мне нравится больше всего».