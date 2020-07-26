Феттель готов сражаться за титул

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что се еще готов на равных бороться с любым оппонентом при условии, если окажется за рулем конкурентоспособного автомобиля.

«В соответствующих условиях, при подходящих обстоятельствах я по-прежнему способен выступать на самом высоком уровне и не уступать никому. Я в этом уверен. И при подписании нового контракта условия должны быть правильными», – приводит слова немца GP Blog.

Напомним, ранее Феттеля сватали «Ред Булл», но позже команда уже опровергла интерес к возвращению гонщика.