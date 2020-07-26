Воскресенье, 26 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортФеттель готов сражаться за титул
Автоспорт

Феттель готов сражаться за титул

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что се еще готов на равных бороться с любым оппонентом при условии, если окажется за рулем конкурентоспособного автомобиля.

 «В соответствующих условиях, при подходящих обстоятельствах я по-прежнему способен выступать на самом высоком уровне и не уступать никому. Я в этом уверен. И при подписании нового контракта условия должны быть правильными», – приводит слова немца GP Blog.

Читайте также:  Сайнс: Всем хотелось выиграть у сына чемпиона

Напомним, ранее Феттеля сватали «Ред Булл», но позже команда уже опровергла интерес к возвращению гонщика.

загрузка...
Тэги: Себастьян Феттель
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Латифи: К сожалению, гонку в Канаде придётся подождать

Бинотто уверен, что в Муджелло будет побит рекорд круга

Марко: Мосли и Экклстоун давно бы нас замедлили…

Гордон Марри рассказал о моторе для суперкара T.50

Маркфорт: Мы не обещали, что гонка пройдёт со зрителями

Закрыть