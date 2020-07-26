Феттелю уже интересно, какая погода будет на Нюрбургринге

Себастьян Феттель приветствует возвращение Нюрбургринга в календарь Формулы 1 после семилетнего перерыва, ведь легендарная немецкая трасса последний раз принимала Гран При Германии в 2013 году. Правда, гонка, которая пройдёт 11 октября, будет называться Гран При Айфеля.

«Нюрбургринг! Вот это сюрприз!» – так озаглавлен комментарий, появившийся на официальном сайте Феттеля.

«В Германии снова пройдёт Гран При. В Формуле 1 я выступал на Нюрбургринге трижды, – пишет Себастьян. – Вместе с Red Bull мы одержали там две победы (в 2009-м Гран При Германии выиграл Марк Уэббер). Один раз я финишировал вторым, но в 2013 мне удалось выиграть гонку.

Мне уже интересно, какая погода будет в районе нагорья Айфель в октябре. Однозначно, командам и нам, гонщикам, предстоит непростое испытание».