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Автоспорт

Феттелю уже интересно, какая погода будет на Нюрбургринге

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Себастьян Феттель приветствует возвращение Нюрбургринга в календарь Формулы 1 после семилетнего перерыва, ведь легендарная немецкая трасса последний раз принимала Гран При Германии в 2013 году. Правда, гонка, которая пройдёт 11 октября, будет называться Гран При Айфеля.

«Нюрбургринг! Вот это сюрприз!» – так озаглавлен комментарий, появившийся на официальном сайте Феттеля.

«В Германии снова пройдёт Гран При. В Формуле 1 я выступал на Нюрбургринге трижды, – пишет Себастьян. – Вместе с Red Bull мы одержали там две победы (в 2009-м Гран При Германии выиграл Марк Уэббер). Один раз я финишировал вторым, но в 2013 мне удалось выиграть гонку.

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Мне уже интересно, какая погода будет в районе нагорья Айфель в октябре. Однозначно, командам и нам, гонщикам, предстоит непростое испытание».

Источник:www.f1news.ru
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