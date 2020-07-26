Гордон Марри рассказал о моторе для суперкара T.50

В своё время мы рассказывали о том, что Гордон Марри, легендарный конструктор гоночных машин, занялся разработкой новейшей модели суперкара. На днях его компания Gordon Murray Automotive (GMA) поделилась информацией о новейшем 650-сильном двигателе V12, созданном силами Cosworth специально для суперкара T.50, который будет выпущен ограниченной серией из ста экземпляров.

Об уникальном силовом агрегате Cosworth известно, что это совершенно новая разработка, в которой нет ни одной детали, позаимствованной от ранее существовавших двигателей. Подчёркивается, что мотор развивает рекордное число оборотов и отличается высочайшей эффективностью, при этом весит меньше 180 кг – его создатели с гордостью отмечают, что это самый лёгкий в мире атмосферный двигатель V12.

Его рабочий объём – 3,9 литра, соответственно литровая мощность составляет 164 л.с./л – это очень неплохой показатель. При этом машина весит всего 980 кг, что обещает невероятно высокие и гибкие динамические характеристики. До максимальных 12100 об/мин. двигатель раскручивается всего за 0,3 секунды, а максимальный крутящий момент развивается при 9000 об/мин.

Ожидается, что ходовые испытания суперкара T.50, точнее его первого прототипа, начнутся уже в сентябре. А выпущены все сто машин будут в 2022 году. Предполагается, что каждая обойдётся состоятельным любителям автомобильной экзотики в 2 млн. фунтов стерлингов.

В начале 90-х Гордон Марри разработал суперкар McLaren F1, впоследствии ставший культовым, и свой нынешний проект он связывает с тем автомобилем, оказавшимся более чем удачным. Причём он не стремился придать F1 откровенно гоночные характеристики, что не помешало экипажу Юркиярви Лехто, Янника Дальма и Масанори Секийя выиграть в 1995 году «24 часа Ле-Мана» в абсолютной классификации. Они тогда выступали на специально подготовленной версии McLaren F1 GTR.

«Меня всегда раздражало, что после модели F1 никто не создал ничего подобного, – заявил британский конструктор. – Я понимаю, что это прозвучит нескромно, но с тех пор никто так и не построил классический, лёгкий, ориентированный на водителя автомобиль.

Наш T.50 будет лучше во всех отношениях. Учитывая все затраты, это будет последний аналоговый суперкар. Я ездил на всех новейших моделях машин этого класса, они классные, но они никак тебя не увлекают и не обвораживают. Но стоит вам оказаться в Формуле 1, и вы почувствуете, что волосы у вас встают дыбом. T.50 обеспечит такие же ощущения».