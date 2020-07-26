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Автоспорт

Латифи: К сожалению, гонку в Канаде придётся подождать

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В пятницу были подтверждены ещё три этапа сезона 2020 года на европейских трассах, но при этом руководство Формулы 1 официально объявило об отмене всех Гран При в Северной и Южной Америке, прежде всего по причине тревожной эпидемиологической ситуации.

Разумеется, отменён и этап в Монреале, что не могло не расстроить Николаса Латифи, дебютанта Williams, единственного представителя Канады в чемпионате мира.

«Узнав о том, что в этом году Гран При Канады, к сожалению, не будет, я, конечно, очень расстроился, – сказал Николас. – Когда я только узнал, чтобы буду выступать в Формуле 1, именно эту гонку я ждал с особым нетерпением. Она действительно одна из лучших в календаре.

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Говорю это не только потому, что я канадец. Я знаю, что многие команды и гонщики со мной согласятся. Гонка в Монреале должна была бы стать ярчайшим событием, и я к нему готовился».

Поскольку в Williams уже подтвердили, что Латифи и Джордж Расселл останутся в команде и в следующем году, то у Николаса ещё будет шанс выйти на старт домашней гонки.

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«К сожалению, теперь этого придётся подождать, – добавил он. – Календарь в этом году сильно отличается от обычного, но сейчас, когда мир охвачен пандемией, мы должны действовать максимально ответственно.

В следующем году я продолжу выступать в Формуле 1, так что мне придётся ждать моего домашнего Гран При несколько дольше».

Источник:www.f1news.ru
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