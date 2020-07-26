Исполнительный директор автодрома Нюрбургринг Мирко Маркфорт подтвердил, что Гран При Айфеля, запланированный на 11 октября, пройдёт при пустых трибунах.

Мирко Маркфорт: «Мы не обещали, что гонка пройдёт со зрителями, но и не отрицали этого. В настоящий момент в соответствии с контрактом планируется, что она пройдёт без публики. Хотя, конечно, мы все хотим, чтобы трибуны не были пустыми. Но об этом пока рано говорить.

У нас давно не проводились гонки Формулы 1, но с 2016 года, с тех пор, как я занимаюсь всеми переговорами, наш принцип был таким: контракт должен быть целесообразным в финансовом плане. Наш автодром принадлежит частным владельцам, и мы не можем позволить себе работать в убыток. Но теперь в ходе переговоров был найден конструктивный подход, и нам не пришлось отступать от своих принципов.

Сотрудничество с Формулой 1 не является для нас жизненной необходимостью, поскольку в предыдущие пять лет у нас всё было в порядке с экономическими показателями. Проблемы начались только в последние месяцы, и связаны они исключительно с кризисом, вызванным пандемией. Но, конечно, проведение Гран При на Нюрбургринге обеспечит нам внимание всего мира, это здорово.

В этом году, ещё даже не зная о том, что нам предстоит принимать гонку Формулы 1, мы улучшили всё, что связано с безопасностью, и перешли на более совершенные технологии. Например, дирекция гонки получит в своё распоряжение новейшие видеосистемы – таких камер пока нет ни у кого, так что мы хорошо подготовились.

Погодный фактор может сделать гонку ещё интереснее, впрочем, на Нюрбургринге никогда нельзя с уверенностью обещать, что погода будет хорошей. Мы проводили гонки в июле, и было очень холодно. Нас это не очень тревожит, ведь мы также заметили, что из-за глобального потепления благоприятная погода вполне может продержаться и до поздней осени».

Отдельно Маркфорт подчеркнул, что на Гран При Айфеля Себастьян Феттель в последний раз будет выступать за Ferrari на домашней немецкой трассе: «В эмоциональном плане это станет одним из ярких моментов этого безумного сезона. Но всё вполне символично, ведь Себастьян выиграл Гран При Германии на Нюрбургринге в 2013 году, став последним, кто одержал победу в гонке Формулы 1 на нашей трассе».