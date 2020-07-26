Марко: Мосли и Экклстоун давно бы нас замедлили…

После трёх гонок подряд самое время перевести дух и собраться с силами, но команде Red Bull Racing не до отдыха. На её базе в Милтон-Кинсе идёт напряжённая аналитическая работа, поскольку необходимо как можно скорее разобраться, в чём причины нестабильной работы аэродинамического обвеса машины.

Если отставание от Mercedes на первых двух этапах сезона ещё можно объяснить разницей в мощности силовых установок, поскольку это скоростная трасса, и лишние лошадиные силы там значат немало, то, казалось бы, на относительно медленном и извилистом Хунгароринге картина должна быть иной, и Макс Ферстаппен с Александером Элбоном должны подтянуться к Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.

На деле же оказалось, что отставание только увеличилось. Причём намного. В квалификации Ферстаппен проиграл обладателю поула Хэмилтону 1,402 секунды, а Элбон вообще не смог пройти в финальную сессию.

После квалификации и гонки оба пилота Red Bull Racing говорили о непредсказуемом поведении машины, поскольку в одном и том же повороте на разных кругах могла проявляться как недостаточная поворачиваемость, так и избыточная.

Это говорит о нестабильной работе аэродинамического обвеса, т.е. под влиянием неких факторов уровень прижима меняется. Ещё в Австрии была найдена одна из причин этого явления – на высоких скоростях некоторые элементы аэродинамики под воздействием воздушного потока слишком сильно гнулись, что приводило к частичному срыву этого самого потока.

Однако в Венгрии Хельмут Марко признал, что это ещё не вся правда.

«После всестороннего анализа мы можем сказать, что причина кроется в аэродинамике. С потоком происходит что-то не то, – сказал автоспортивный консультант Red Bull. – Отчасти это связано с гибкостью некоторых элементов, но воздушный поток нарушается и по другим причинам. Например, из-за того, что когда мы копировали носовую часть Mercedes, то это было сделано некачественно.

Мы уже знаем, какие элементы работают, а какие – нет. На основании этого продолжим исследования, чтобы как можно скорее исправить ошибки. Поэтому новинки мы устанавливаем на машине не все сразу, а по одной, чтобы можно было увидеть, не закралась ли при разработке шасси какая-то ошибка».

Следующие два этапа чемпионата пройдут в Сильверстоуне, и есть опасения, что там отставание от Mercedes только вырастет.

«Мы разбираемся в ситуации и проверяем каждое направление, которое может привести к сокращению отставания от Mercedes, – продолжил Марко. – Мы должны понять, с чем связаны проблемы с нашим шасси.

Но почему в Mercedes так открыто демонстрируют своё превосходство? В наши лучшие годы мы даже не пытались столь откровенно действовать в каждой гонке. Макс Мосли (тогдашний президент FIA) и Берни Экклстоун (бывший глава менеджмента Формулы 1) нас тут же бы замедлили. Впрочем, они в любом случае достаточно часто так поступали».