Pirelli проведёт тесты шин для 2021 года

В Pirelli уже разработана резина для 2021 года, и чтобы испытать её опытные образцы, итальянские шинники зарезервировали по полчаса в рамках тренировок в Сильверстоуне и Барселоне.

На первый взгляд, это кажется излишним, ведь технический регламент в следующем году останется без особых изменений, и вполне можно было бы поставлять командам Формулы 1 такие же шины, что и в этом сезоне. Но в Pirelli опасаются, что они всё равно смогут усовершенствовать машины, несмотря на все ограничения на модернизацию техники.

«Мы считаем, есть риск, что к концу следующего сезона уровень прижимной силы вновь возрастёт, и хотим к этому подготовиться, для чего и проводим тесты», – пояснил Марио Изола, руководитель автогоночных программ Pirelli.

Уже достигнуты договорённости, что команды зарезервируют по 30 минут для работы с опытными образцами шин на пятничных тренировках, предшествующих второму уик-энду в Сильверстоуне и перед Гран При Испании в Барселоне. В тестах должны участвовать все 20 гонщиков. Исключение может быть сделано только в случае технических проблем с чьей-то машиной.

Шинники планируют привести на тесты резину разных составов, но она не будет промаркирована, поэтому даже инженеры команд не будут знать, что именно испытывают гонщики, которым предстоит точно выполнять предписания специалистов Pirelli. Они будут задавать не только количество кругов, но и степень агрессивности, с которой пилотам предстоит эти круги проходить.

«Мы хотим испытать несколько различных вариаций, при этом основное внимание будет уделяться стабильности, – добавил Изола. – В том числе это означает, что давление в новых шинах будет несколько снижено. Нами разработаны новые решения, позволяющие избежать перегрева резины».

Опытные образцы, которые Pirelli привезёт в Сильверстоун – это лишь в какой-то мере усовершенствованные шины этого года, хорошо знакомые командам.

«За полчаса невозможно провести масштабную работу, мы лишь хотим убедиться в точности результатов, полученных на симуляторе, – прокомментировал Изола. – Если на тестах будет получена качественная информация, тогда мы завершим программу исследований, ориентированную на 2021-й. Больше тестов в этом году быть не должно».