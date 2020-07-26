Промоутер Гран При Бразилии грозит Формуле 1 судом

В пятницу стало известно об отмене всех этапов чемпионата в Северной и Южной Америке, в том числе Гран При Бразилии, что возмутило промоутера гонки в Сан-Паулу, предпринимателя Тамаша Рохоного.

Официально об отмене заокеанских гонок было объявлено в пятницу, но Рохоный узнал об этом раньше из письма, адресованного ему руководством Формулы 1, в котором говорилось о высоком числе заражений коронавирусом в Бразилии, а также о том, что как минимум пять команд чемпионата выразили особую тревогу в связи с перспективой поездки в эту латиноамериканскую страну.

Стоит подчеркнуть, что у организаторов бразильского этапа сложились непростые отношения с Liberty Media, поскольку новым владельцам чемпионата в наследство от Берни Экклстоуна достался специфический контракт с автодромом в Интерлагосе, который освобождал его от платы за проведение Гран При с 2018-го по 2020 год.

Этап в Бразилии неизменно входил в календарь Формулы 1 с 1973 года, и последние 30 лет его принимал автодром в Сан-Паулу. Но продление контракта с FOM оказалось под вопросом, поскольку местные власти отказались выделять финансирование на проведение гонки под тем предлогом, что бюджетные средства должны тратиться только на общественные нужды.

В любом случае, гонка 2020 года могла стать последним Гран При Бразилии на автодроме в Интерлагосе, и Рохоный считает, что оснований для отмены этапа нет. С его точки зрения, эпидемиологическая обстановка в Сан-Паулу лучше, чем во многих других странах.

«Отмена гонки не стала для нас сюрпризом, но мы не можем принять причины, на основании которых это сделано, – заявил он. – Если посмотреть статистику по Сан-Паулу или даже по всей Бразилии, то по отношению к Англии она намного лучше.

Однозначно, аргументы для отмены гонки едва ли не вымышленные. В договорённостях предусмотрено только одно условие, позволяющие любой из сторон расторгнуть контракт – это форс-мажорные обстоятельства. Мы намерены обратиться к юристам, поскольку несём огромные убытки».

Рохоный также утверждает, что отмена гонки наносит ущерб репутации Сан-Паулу. Кроме того, по его словам, на недавнюю реконструкцию автодрома были потрачены деньги из бюджета города, порядка $8 млн., и подготовка к Гран При шла по плану, однако ему не суждено состояться.