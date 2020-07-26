В Формуле 1 не выявлено новых случаев заражения

FIA и Формула 1 подтвердили, что в период с 17 по 23 июля был проведён 1461 тест на коронавирус, и при этом не было выявлено ни одного положительного результата. Тесты проходили гонщики, сотрудники команд и персонал, работавший на Гран При Венгрии.

Меньшее число проведённых тестов по сравнению с предыдущими неделями связано с тем, что после трёх гонок, прошедших подряд, в чемпионате наступил двухнедельный перерыв.

FIA и Формула 1 предоставляют эти обобщённые сведения, чтобы обеспечить прозрачность и продемонстрировать приверженность принципам открытости. Информация об отдельных командах или персонах предоставляться не будет, а отчёт о результатах тестов планируется публиковать каждые семь дней.

В качестве одной из мер предосторожности весь персонал, работающий на трассах, проходит тест на Covid-19 до отправки на гонку, и эти тесты должны дать отрицательный результат, прежде чем сотрудники будут допущены на автодром.

В дальнейшем они проходят тесты каждые пять дней, плюс подвергаются дополнительным проверкам по прибытию на трассу.