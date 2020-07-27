Джеймс Ки: McLaren привезёт новинки в Сильверстоун

После трёх Гран При McLaren на третьей строчке в Кубке конструкторов – и надеется её сохранить…

Джеймс Ки, технический директор: «Первые гонки получились интересными и прошли в плотной борьбе. Сезон в этом году сокращённый, прессинг очень велик – нужно максимально использовать каждый гоночный уик-энд.

Три первых Гран При позволили оценить сильные и слабые стороны нашей машины, замеченные ещё на тестах в Барселоне. Это позволило нам подтвердить ранее намеченную программу модернизации.

Во время Гран При Великобритании на MCL35 появятся некоторые новинки, которые мы планируем протестировать в ближайший уик-энд. В этом году перед командой стоит уникальная проблема – найти баланс между развитием этой машины и разработкой следующей, ведь в межсезонье только у нас сменится поставщик силовой установки.

Сильверстоун – первая скоростная трасса в сезоне, включающая повороты с разными характеристиками, что позволит нам ещё полнее оценить качества нашей машины. Легендарная трасса объединяет плавно сменяющие друг друга скоростные повороты с длинными прямыми и медленными шиканами. Здесь нужна по-настоящему эффективная машина.

На второй этап в Сильверстоуне и на Гран При Испании мы тоже привезём новинки, чтобы оценить их работу и выбранное направление развития. График сейчас очень плотный, конструкторский и производственный цеха делают всё, чтобы компенсировать время, потерянное во время вынужденного закрытия базы. Спасибо им и нашим коллегам из Renault, помогающим нам использовать это время максимально эффективно».

Ландо Норрис: «Приятно вернуться в Сильверстоун, тем более, что в этом году мы проведём не одну, а две домашние гонки – впереди ещё она серия из трёх Гран При подряд.

Небольшая пауза позволила сделать выводы после трёх прошедших Гран При. С нетерпением жду новой возможности оказаться на трассе и закрепить достигнутый командой прогресс.

В Сильверстоуне скоростная трасса, где можно обгонять. Мы знаем, чтоб борьба будет плотной – и должны полностью сосредоточиться на своей машине, чтобы добиться от неё большего, используя позитивный опыт начала сезона.

Домашняя гонка – особенная для любого гонщика Формулы 1. В прошлом году я смог испытать это впервые. Очень жаль, что в Сильверстоуне не будет зрителей на трибунах, но в интересах безопасности всем лучше наблюдать за этой гонкой из дома.

В этот уик-энд я использую специальную версию раскраски шлема, подготовленную к домашнему Гран При. Обязательно следите за событиями этой недели!»

Карлос Сайнс: «Впереди две гонки в Сильверстоуне, на домашней для команды трассе. После положительных и отрицательных моментов трёх первых Гран При мы смогли взять небольшую паузу, чтобы более детально разобраться с тем, что получилось, а что – нет. Мы проанализировали сильные и слабые стороны машины, теперь я с нетерпением жду возможности продолжить борьбу.

Несколько очков я упустил, но в целом начало сезона получилось позитивным. Все три гонки я финишировал в первой десятке, демонстрируя стабильное время на круге. Все в команде сделали всё возможное – нужно продолжать в том же духе. Мне удалось отдохнуть, набраться сил – теперь я вновь готов провести три гоночных уик-энда подряд.

Сильверстоун – одна из моих любимых трасс – из-за высоких скоростей и множества возможностей для обгона. В прошлом году я отлично провёл гонку, много обгонял и в итоге финишировал шестым, активно защищая свою позицию на последних кругах.

Британский Гран При всегда особенно интересен. В этот уик-энд нам будет не хватать поддержки многочисленных болельщиков McLaren, но они могут быть уверены – мы полностью выложимся, чтобы они могли гордиться нашим выступлением».