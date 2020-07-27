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Автоспорт

Хэмилтон призывает болельщиков оставаться дома

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Две предстоящие гонки в Сильверстоуне пройдут с пустыми трибунами, в режиме «закрытых» Гран При. Полиция предупредила болельщиков, желающих как-то попасть на автодром или оказаться рядом, о недопустимости таких действий. Это же в эфире Sky Sport F1 повторил Льюис Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон: «Я очень доволен тем, что мы вернулись к работе и можем участвовать в гонках. Но атмосфера в этот уик-энд будет отличаться от обычной как день и ночь.

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В Сильверстоуне никогда не было ничего подобного. Каждый год для меня этот этап – ключевой момент сезона, весь год я чувствую силы от этой поддержки. Она растёт с каждым годом, я всегда взаимодействую с болельщиками, для меня – настоящая честь и привилегия – успешно выступить в домашнем Гран При и почувствовать их эмоции.

В моей карьере осталось не так много гонок в Сильверстоуне. Я буду скучать по прежней атмосфере, по болельщикам, но я действительно хочу, чтобы все бы были в безопасности. Сейчас все мы переживаем такой период, когда безопасность – это всё. Оставайтесь дома. 

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Болельщики здорово добавляют сил и мотивации, дают столько энергии, что её хватает на целый год. На этот раз зрителей на трибунах не будет, но я общаюсь с болельщиками, пытаюсь найти лучший способ взаимодействия в это непростое время. И мы обязательно что-то придумаем».

Источник:www.f1news.ru
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