Ландо Норрис: Я стал серьёзнее

После первых трёх Гран При Ландо Норрис занимает четвёртое место в личном зачёте. Гонщик McLaren много работал над собой для достижения таких результатов…

Ландо Норрис: «Я умею строго оценивать самого себя, в большинстве случаев это помогает. Я сам заставляю себя трудиться ещё усерднее, когда недоволен результатами. В прошлом году я много работал над устранением своих слабых мест, в том числе над гоночным темпом. Я уделил время психологической подготовке и действиям на трассе.

Я по-прежнему получаю удовольствие от жизни и нахожу время посмеяться, но при этом я гораздо больше сосредоточен на важных для меня вещах – на гонках и пилотировании, я стал более серьёзным. Перед началом сезона я провёл много времени на базе McLaren, пытаясь устранить свои слабые стороны. Результаты трёх прошедших уик-эндов стали наградой за мою работу и свидетельством достигнутого прогресса.

Но я не хочу забегать вперёд. В Сильверстоуне может оказаться, что я, например, не смогу найти подход к шинам, передняя левая будет сильно изнашиваться и я плохо проведу гонку. Я не говорю, что близок к идеалу, но как гонщик я стал намного лучше по сравнению с прошлым годом».

После завершения венгерского этапа Ландо Норрис опубликовал в социальных сетях фотографию, как он помогает механикам разбирать машину после гонки. Британец объяснил, с чем это связано: «Ещё со времён картинга мне нравилось возиться с техникой, а разбирать машину Формулы 1 вместе с механиками – это ещё и весело. Кроме того, для команды хорошо, что мы работаем вместе, и я им помогаю.

Я решил помочь не только потому, что механики провели три уик-энда подряд. Это помощь, от которой я сам получил удовольствие. Мы отлично посмеялись, мне нравится проводить время с механиками и инженерами. Мой инженер Уилл тоже помогал. Вместо сериала на Netflix я предпочёл поработать с машиной».