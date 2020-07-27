Марио Изола: В Сильверстоуне нам будет, чем заняться

Для двух Гран При, которые пройдут в ближайшие две недели в Сильверстоуне, в Pirelli выбрали разные составы резины. В первом Гран При команды получат шины С1, С2 и С3 в качестве Hard, Medium и Soft, а во втором – на ступень мягче – С2, С3 и С4.

Марио Изола, руководитель автогоночного подразделения Pirelli: «Когда две гонки подряд проходят на одной хорошо знакомой командам трассе, есть возможность добавить элемент интриги – и к Гран При 70-летия мы выбрали шины на одну ступень мягче.

В первом Гран При составы будут такими же, как год назад, мы вновь ждём одного-двух пит-стопов. Во втором Гран При составы станут мягче – и мы ждём, что большинство гонщиков проедут дистанцию с двумя пит-стопами.

Ключевым фактором второй гонки станет умение команд быстро реализовать потенциал шин С4, ведь информации о составах C2 и C3 у них вполне достаточно. Для Сильверстоуна характерны высокие боковые нагрузки, ключевым фактором станет борьба с перегревом и деградацией шин.

По ходу уик-энда в Сильверстоуне мы проверим прототипы шин для 2021 года во время получасового теста со всеми командами – нам будет, чем заняться в эти две недели».