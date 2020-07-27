Перед стартом вновь пройдёт акция против расизма

Перед стартом Гран При Великобритании гонщики примут участие в организованной акции против расовой дискриминации.

На прошедшем Гран При Венгрии в официальном расписании перед стартом гонки не было запланировано никаких мероприятий, посвящённых борьбе с расизмом, что не понравилось Льюису Хэмилтону.

На этот раз в расписании Гран При Великобритании запланирована акция, во время которой гонщики и персонал команд смогут выразить протест против расовой дискриминации.

Участие в акции обязательно, гонщикам предоставят специальные футболки, но у каждого будет возможность по-своему выразить протест.

Время начала акции будет сообщено дополнительно.