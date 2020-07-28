Адриан Сутил разбил свой McLaren Senna в Монако

Имя Адриана Сутила уже начало забываться, но бывший гонщик Формулы 1 на днях напомнил о себе, причём в специфическом контексте. В минувший уик-энд где-то в Монако он умудрился попасть в ДТП и серьёзно разбить свой McLaren Senna LM – эта версия суперкара ещё более быстрая и редкая по сравнению со «стандартной», которая называется Senna GTR.

Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, передняя часть автомобиля разбита полностью, и понятно, что с места аварии ярко-оранжевый McLaren был увезён на эвакуаторе. Беглый анализ снимков позволяет предположить, что машина налетела на столб.

Senna LM – действительно уникальный суперкар, выпущенный в количестве всего 20 экземпляров в честь триумфа McLaren F1 в Ле-Мане в 1995 году, его 4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами развивает порядка 800 л.с. Цена на такой автомобиль официально не объявлялась, но она существенно превышает $1 млн.

Никаких комментариев после происшествия от Сутила не последовало, это косвенно подтверждает, что скорее всего ему удалось избежать серьёзных травм.