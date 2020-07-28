Эдди Джордан: Я бы не стал приглашать Феттеля

В своё время Эдди Джордан создал команду, которая сейчас выступает в Формуле 1 под названием Racing Point. По слухам, в следующем году к коллективу из Сильверстоуна присоединится Себастьян Феттель, заменив Серхио Переса, но Джордан советует нынешнему владельцу команды Лоуренсу Строллу не отказываться от услуг мексиканского гонщика.

Эдди Джордан: «Конечно, все хотят, чтобы Феттель продолжил выступать. В своё время первую победу моей команде принёс Деймон Хилл, хотя его карьера уже подходила к концу. Разумеется, Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион мира, станет большим приобретением для любой команды. Но станете ли вы ради этого «уничтожать» коллектив, портить внутри него отношения, отказываться от услуг Серхио и денег его спонсоров?

Вернёмся к разговору о Феттеле. Сможет ли он разжечь искру, огонь, энтузиазм и харизму, которыми обладал в прошлом? В его возрасте это трудно сделать. Пригласил бы я его в команду? Наверное, нет, поскольку в чемпионат приходит много молодых гонщиков.

Год назад немногие полагали, что Шарль Леклер полностью «уничтожит» его в свой первый сезон в Ferrari, но Шарль именно это и сделал. Можно предположить, что теперь многие годы он будет лидером Ferrari.

Мне говорят, что за рулём одинаковой машины Феттель сможет навязать борьбу Льюису Хэмилтону. В данный момент из-за своего психологического состояния он не может ничего сделать даже с Шарлем Леклером. Справится ли он с Льюисом? Я так не думаю. Именно так я бы рассуждал, если бы руководил командой».