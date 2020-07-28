«РОСГОНКИ» возобновляют заезды на Сочи Автодроме

С 28 июля гости Сочи Автодрома вновь могут проехать по трассе Формулы 1, которая в этом году в седьмой раз примет Гран При России. Клиентам доступны гоночное такси, мастер-классы и трек-дни. Заезды будут проходить с соблюдением всех мер безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса.

Участник гоночного такси в рамках оказания экскурсионной услуги проедет по трассе Формулы 1 на пассажирском кресле спортивного автомобиля вместе с профессиональным пилотом Сочи Автодрома. На мастер-классе гость будет учиться управлять спорткаром самостоятельно. В поездке его сопроводит инструктор, который даст ценные советы по прохождению круга на Сочи Автодроме.

Экскурсионные услуги гоночного такси и тренировочные мастер-классы доступны шесть дней в неделю (кроме понедельника). «РОСГОНКИ» предлагают клиентам широкую линейку автомобилей высочайшего уровня: BMW M4, Porsche 911 GT3 MK2, Porsche 911 Carrera 5, BMW M235i, Porsche 911 GT3, Lamborghini Gallardo, Porsche Cayman S, Ferrari 458 Italia, Renault Clio RS IV, Renault Clio RS III.

Сочи Автодром доступен и для гостей, приезжающих на своих автомобилях. Проехать на собственной технике по трассе Формулы 1 можно во время тренировочных занятий – трек-дней, которые проходят по пятницам, субботам и воскресеньям.

Информацию о ценах и условиях оказания экскурсионных услуг и тренировочных занятиях вы можете найти здесь.