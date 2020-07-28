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В Alfa Romeo настраиваются на продуктивную гонку

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После трёх гонок сезона на счету Alfa Romeo всего два очка, заработанных на первом этапе в Австрии. В команде уверены, что в Сильверстоуне смогут переломить тенденцию и заработают очки…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Следующие три гонки станут важным моментом сезона. Мы возвращаемся на трассу после первого полноценного перерыва, наступившего после первой в сезоне серии строенных этапов. Для команд это первая возможность перегруппироваться, оценить ситуацию и определить задачи на следующие гонки. Важно продемонстрировать прогресс по сравнению с гонкой в Венгрии.

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Сейчас мы лучше представляем сильные и слабые стороны машины, стараемся сделать шаг вперёд после первых трёх гонок. Борьба в средней группе по-прежнему плотная, но я по-прежнему уверен, что у команды есть всё необходимое – как специалисты, так и техника – чтобы регулярно зарабатывать очки».

Кими Райкконен: «Результаты первых гонок далеки от идеальных, но важно, что мы движемся в правильном направлении. Мы выявили области, в которых должны прибавить. Надеюсь, в Сильверстоун мы привезём решения, которые помогут повысить конкурентоспособность.

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Мы убедились, что в гонке можем бороться с командами средней группы, и уверены, что сможем заработать очки в обеих гонках в Сильверстоуне».

Антонио Джовинацци: «Я с нетерпением жду две британские гонки. Мы провели несколько сложных этапов, но у нас отличный командный дух, мы знаем, что можем выступить сильнее, если будем работать сообща.

Мы конкурентоспособны по воскресеньям – мы демонстрировали это во всех гонках. Если начнём лучше выступать в квалификациях, сможем бороться за очки – такова цель.

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В Австрии мы уже видели, что две гонки подряд на одной трассе дают уникальную возможность, и мы собираемся выжать максимум из двух этапов в Сильверстоуне».

Источник:www.f1news.ru
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