Вторник, 28 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Ferrari подтвердили доверие к Маттиа Бинотто
Автоспорт

В Ferrari подтвердили доверие к Маттиа Бинотто

AdminНет комментариев
Добавлено

В интервью Gazzetta dello Sport президент Ferrari Джон Элканн подтвердил доверие к руководителю команды Маттиа Бинотто – и рассчитывает на него в долгосрочной программе…

Джон Элканн: «Маттиа возглавил команду всего год назад, у него есть все необходимые качества и навыки, чтобы Ferrari вновь начала побеждать. Он знает, как это сделать. Он работал в Ferrari с Жаном Тодтом и Михаэлем Шумахером. 

Читайте также:  Серхио Перес: Работы ещё очень много

Все в Маранелло будут работать одной семьей, как «Ювентус» в последние десять лет под руководством Андреа Аньелли. Для Шарля Леклера и Карлоса Сайнса Маранелло станет домом, они будут жить с инженерами, чтобы вместе создать новую машину.

Отказ от продления контракта с Феттелем? Сложно просить набраться терпения у того, кто уже побеждал. Мы закладываем фундамент, чтобы построить что-то важное и долгосрочное – это доказывает наш контракт с Шарлем. Прежде в истории Ferrari не было пятилетних контрактов.

Читайте также:  Перес: В Хоккенхайме всегда много борьбы

Мы согласились на перемены в регламенте, которые начнутся в 2022 году, поскольку считаем верным стремление Формулы 1 к большей конкуренции. Мы не воспринимаем ограничение бюджета как ограничение нашей способности побеждать. Напротив – это новый вызов для нас. В последние десять лет я не видел в команде такой сплочённости и силы духа».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать + пятнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
«РОСГОНКИ» возобновляют заезды на Сочи Автодроме

В Сильверстоуне построят роскошные апартаменты

У Haas не будет обновлений в этом сезоне

В Alfa Romeo настраиваются на продуктивную гонку

Перед стартом вновь пройдёт акция против расизма

Закрыть