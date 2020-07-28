В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля

Мы уже приводили слова бывшего владельца команды Формулы 1 Эдди Джордана, который советовал Racing Point не отказываться от услуг Серхио Переса в пользу контракта с Себастьяном Феттелем. Однако, судя по всему, в команде всерьёз намерены заключить контракт с четырёхкратным чемпионом мира.

Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет. В случае согласия, в следующем году Феттель станет напарником Лэнса Стролла в команде, которая будет называться Aston Martin.

Однако Себастьян должен поторопиться – у него есть время до 31 июля, чтобы принять предложение Racing Point. Якобы именно до этого срока у команды есть опцион на досрочное расторжение контракта с Серхио Пересом. Если Феттель примет предложение, то уже в Сильверстоуне вопрос о его будущем будет закрыт.