Вторник, 28 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля
Автоспорт

В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля

AdminНет комментариев
Добавлено

Мы уже приводили слова бывшего владельца команды Формулы 1 Эдди Джордана, который советовал Racing Point не отказываться от услуг Серхио Переса в пользу контракта с Себастьяном Феттелем. Однако, судя по всему, в команде всерьёз намерены заключить контракт с четырёхкратным чемпионом мира.

Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет. В случае согласия, в следующем году Феттель станет напарником Лэнса Стролла в команде, которая будет называться Aston Martin.

Читайте также:  Маттиа Бинотто: Не ждите версии B нашей машины

Однако Себастьян должен поторопиться – у него есть время до 31 июля, чтобы принять предложение Racing Point. Якобы именно до этого срока у команды есть опцион на досрочное расторжение контракта с Серхио Пересом. Если Феттель примет предложение, то уже в Сильверстоуне вопрос о его будущем будет закрыт.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Адриан Сутил разбил свой McLaren Senna в Монако

Эдди Джордан: Я бы не стал приглашать Феттеля

В Ferrari подтвердили доверие к Маттиа Бинотто

«РОСГОНКИ» возобновляют заезды на Сочи Автодроме

В Сильверстоуне построят роскошные апартаменты

Закрыть