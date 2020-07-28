В Сильверстоуне построят роскошные апартаменты

Агентство недвижимости Escapade Living выставило на продажу роскошные жилые апартаменты, строительство которых ведётся на территории автодрома в Сильверстоуне.

В районе поворота Maggotts построят шестьдесят индивидуальных домов по цене от 650 тысяч до 1,65 млн. фунтов стерлингов. Строительство планируется завершить в 2022 году.

Стюарт Прингл, управляющий директор автодрома: «Сильверстоун всегда был в центре гонок, технологий и передовых инженерных решений. Мы стремимся сделать автодром тем местом, куда круглый год будут приезжать люди со всего мира».