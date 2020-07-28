Видео: Гонщики Red Bull Racing о Сильверстоуне

Перед Гран При Великобритании пресс-служба Red Bull Racing подготовила короткий видеоролик на основе материала, снятого перед началом сезона, когда Александер Элбон впервые после долгого перерыва сел за руль машины RB16 в Сильверстоуне.

Макс Ферстаппен тогда не участвовал в съёмочном дне, но за кадром звучит и его голос: гонщики Red Bull Racing рассказали о своих самых ранних воспоминаниях, связанных с легендарной британской трассой.

Александер Элбон: Мои самые ранние воспоминания такие: я впервые там побывал, когда мне было пять лет, и я смотрел гонку, в которой выступал Михаэль Шумахер.

Макс Ферстаппен: Наверное, мои самые ранние воспоминания о Сильверстоуне связаны с тем, как в детстве я смотрел гонки по ТВ.

Александер Элбон: Болельщики в Сильверстоуне – публика очень знающая, и ведут они себя на трибунах очень шумно!

Макс Ферстаппен: Но, конечно, на этот раз атмосфера будет несколько иная…

Александр Элбон: Да, ощущения будут другие. И всё-таки гоняться на этой трассе очень здорово!

Макс Ферстаппен: Да, это отличная трасса, и ездить по ней – одно удовольствие.