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Видео: Гонщики Red Bull Racing о Сильверстоуне

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Перед Гран При Великобритании пресс-служба Red Bull Racing подготовила короткий видеоролик на основе материала, снятого перед началом сезона, когда Александер Элбон впервые после долгого перерыва сел за руль машины RB16 в Сильверстоуне.

Макс Ферстаппен тогда не участвовал в съёмочном дне, но за кадром звучит и его голос: гонщики Red Bull Racing рассказали о своих самых ранних воспоминаниях, связанных с легендарной британской трассой.

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Александер Элбон: Мои самые ранние воспоминания такие: я впервые там побывал, когда мне было пять лет, и я смотрел гонку, в которой выступал Михаэль Шумахер.

Макс Ферстаппен: Наверное, мои самые ранние воспоминания о Сильверстоуне связаны с тем, как в детстве я смотрел гонки по ТВ.

Александер Элбон: Болельщики в Сильверстоуне – публика очень знающая, и ведут они себя на трибунах очень шумно!

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Макс Ферстаппен: Но, конечно, на этот раз атмосфера будет несколько иная…

Александр Элбон: Да, ощущения будут другие. И всё-таки гоняться на этой трассе очень здорово!

Макс Ферстаппен: Да, это отличная трасса, и ездить по ней – одно удовольствие.

Источник:www.f1news.ru
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