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Автоспорт

У Haas не будет обновлений в этом сезоне

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На третьем этапе в Венгрии команда Haas заработала первое очко в Кубок конструкторов благодаря десятому месту Кевина Магнуссена. Руководитель американской команды Гюнтер Штайнер уверен, что в следующих Гран При проще не будет…

Гюнтер Штайнер: «Нам просто не хватает скорости в квалификации. Команде придётся к этому адаптироваться, поскольку на этот год у нас не запланированы обновления машины и двигателя. Ничего не остаётся, кроме как стараться как можно лучше делать свою работу.

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В первых трёх гонках скорость не всегда соответствовала возможностям машины, но мы представляем, на каких позициях находимся. В этом году у нас не самая быстрая машина среди команд средней группы, нужно постараться с этим справиться и максимально использовать все возможности.

Мы не планируем обновлений в этом году, поэтому сейчас нужно выжимать максимум из той машины, что у нас есть, и стараться лучше подготовиться к 2021-му. Нас ждёт непростой год, но мы собираемся остаться».

Источник:www.f1news.ru
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