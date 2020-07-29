Король Испании посетит музей Фернандо Алонсо

Королевская чета Испании в следующий четверг намерена посетить музей Фернандо Алонсо, расположенный на территории муниципалитета Льянера, что в Астурии.

Король Филипп VI и его супруга, королева Летисия, планируют совершить поездку по Астурии, которой завершится серия их турне по всем семнадцати автономным сообществам Испании, начавшееся ещё в марте на Канарских островах.

В программу визита также входит посещение современного завода по переработке твёрдых коммунальных отходов, который находится близ города Хихон, одного из крупнейших промышленных центров севера Испании. А во второй половине дня 6 августа король и сопровождающая его делегация отправятся в музей Алонсо.

Как пишет газета Marca, официально пока не подтверждено, что Фернандо будет лично присутствовать во время визита высоких гостей, однако скорее всего он на эти дни вернётся в родную Астурию. Музейный комплекс, в который также входит картодром, посвящённый спортивной карьере двукратного чемпиона мира, был открыт пять лет назад.

В 2021 году, после двухлетнего перерыва, Алонсо вернётся в Формулу 1 и будет выступать в составе заводской команды Renault.