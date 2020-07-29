Среда, 29 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортКороль Испании посетит музей Фернандо Алонсо
Автоспорт

Король Испании посетит музей Фернандо Алонсо

AdminНет комментариев
Добавлено

Королевская чета Испании в следующий четверг намерена посетить музей Фернандо Алонсо, расположенный на территории муниципалитета Льянера, что в Астурии.

Король Филипп VI и его супруга, королева Летисия, планируют совершить поездку по Астурии, которой завершится серия их турне по всем семнадцати автономным сообществам Испании, начавшееся ещё в марте на Канарских островах.

В программу визита также входит посещение современного завода по переработке твёрдых коммунальных отходов, который находится близ города Хихон, одного из крупнейших промышленных центров севера Испании. А во второй половине дня 6 августа король и сопровождающая его делегация отправятся в музей Алонсо.

Читайте также:  В Хинвиле не исключают продление вынужденных каникул

Как пишет газета Marca, официально пока не подтверждено, что Фернандо будет лично присутствовать во время визита высоких гостей, однако скорее всего он на эти дни вернётся в родную Астурию. Музейный комплекс, в который также входит картодром, посвящённый спортивной карьере двукратного чемпиона мира, был открыт пять лет назад.

В 2021 году, после двухлетнего перерыва, Алонсо вернётся в Формулу 1 и будет выступать в составе заводской команды Renault.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три + 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Позднее признание Льюиса Хэмилтона

На территории трассы Формулы E в Берлине погиб человек

В Сильверстоуне мечтают о рекорде посещаемости в 2021-м

Вольфф: В Сильверстоуне нам будет не хватать болельщиков

Официальные хэштеги Гран При 2020 года

Закрыть