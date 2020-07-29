На территории трассы Формулы E в Берлине погиб человек

В среду на территории берлинского аэропорта Темпльхоф, где идёт подготовка трассы для шести августовских гонок Формулы E, произошёл несчастный случай, закончившийся трагически.

Подробностей пока нет, известно лишь, что происшествие связано с работами, которые проводились при помощи автопогрузчика, перевозившего бетонные блоки ограждения трассы. Один человек получил множественные травмы и скончался, хотя ему была срочно оказана медицинская помощь.

Гибель человека подтвердили службы спасения, работавшие на трассе, а также полиция.