Ник Хайдфельд: Феттелю предстоит непростое решение

Бывший гонщик Формулы 1 Ник Хайдфельд, ныне участвующий в передачах телеканала Sky Deutschland в качестве эксперта, вполне допускает, что в следующем году Себастьян Феттель перейдёт в команду Aston Martin.

«Себастьяну предстоит принять очень непростое решение, – сказал Хайдфельд. – Сначала он уверял, что после расставания с Ferrari готов продолжить выступать в Формуле 1 только в составе топ-комады. Однако теперь он говорит лишь о том, что хочет получить в своё распоряжение «хорошую машину». Для меня это означает одно: он хочет остаться в чемпионате.

В среднесрочной перспективе Aston Martin может оказаться хорошим выбором. В том числе и из-за двигателей Mercedes. Польза от этого может быть обоюдная, но особенно выиграет команда. Себастьян будет очень полезным, поскольку поделится своими знаниями, и вообще он мог бы пригодиться любой команде, которая ставит перед собой серьёзные цели. Посмотрите на скорость машины Racing Point сейчас и сравните её с Ferrari, а через год, став Aston Martin, эта команда ещё прибавит».

Хайдфельд также раскритиковал команду Ferrari и её руководителя Маттиа Бинотто: «Для Ferrari это худший старт сезона после 2009 года. Льюис Хэмилтон в Венгрии опередил Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля на круг – это же унизительно!

Если главное достоинство Бинотто – его умение сохранять спокойствие, то неспособность добиваться своего и контролировать Леклера и Феттеля – его слабость. В прошлом году у него ничего не получалось, и в этом сезоне они вновь начали врезаться друг в друга.

Последние две гонки Леклер провёл не лучшим образом. В конце прошлого года его воспринимали как спасителя команды, все мечтали, что он сядет за руль и сразу станет чемпионом. Ожидания были большие, но пока он не может им соответствовать. Даже если бы он был лучшим гонщиком в мире, дела не всегда идут гладко. Особенно если машине не хватает скорости. Так что ему придётся очень непросто.

Ни в одной другой команде нет столь сильного прессинга, как в Ferrari. К счастью, Шарль умеет с ним справляться, это должно ему помочь. Сейчас самый главный вопрос: как он будет прогрессировать? Любопытно посмотреть, каких успехов он сможет добиться. Следить за этим будет очень интересно».