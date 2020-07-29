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Официальные хэштеги Гран При 2020 года

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В FOM опубликовали список официальных хэштегов Гран При этого сезона, которые команды должны использовать при публикации материалов.

Собственного уникального хэштега нет только у второго австрийского этапа – Гран При Штирии…

Официальные хэштеги Гран При 2020 года

Этап
Официальный хэштег

Гран При Австрии
#AustrianGP

Гран При Штирии
#AustrianGP

Гран При Венгрии
#HungarianGP

Гран При Великобритании
#BritishGP

Гран При 70-летия
#F170

Гран При Испании
#SpanishGP

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Гран При Бельгии
#BelgianGP

Гран При Италии
#ItalianGP

Гран При Тосканы Ferrari 1000
#TuscanGP

Гран При России
#RussianGP

Гран При Айфеля
#EifelGP

Гран При Португалии
#PortugueseGP

Гран При Эмилии-Романьи
#ImolaGP

Другие хэштеги
#WeRaceAsOne, #F170

Источник:www.f1news.ru
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