В FOM опубликовали список официальных хэштегов Гран При этого сезона, которые команды должны использовать при публикации материалов.
Собственного уникального хэштега нет только у второго австрийского этапа – Гран При Штирии…
Официальные хэштеги Гран При 2020 года
Этап
Официальный хэштег
Гран При Австрии
#AustrianGP
Гран При Штирии
#AustrianGP
Гран При Венгрии
#HungarianGP
Гран При Великобритании
#BritishGP
Гран При 70-летия
#F170
Гран При Испании
#SpanishGP
Гран При Бельгии
#BelgianGP
Гран При Италии
#ItalianGP
Гран При Тосканы Ferrari 1000
#TuscanGP
Гран При России
#RussianGP
Гран При Айфеля
#EifelGP
Гран При Португалии
#PortugueseGP
Гран При Эмилии-Романьи
#ImolaGP
Другие хэштеги
#WeRaceAsOne, #F170