В FOM опубликовали список официальных хэштегов Гран При этого сезона, которые команды должны использовать при публикации материалов.

Собственного уникального хэштега нет только у второго австрийского этапа – Гран При Штирии…

Официальные хэштеги Гран При 2020 года

Этап

Официальный хэштег

Гран При Австрии

#AustrianGP

Гран При Штирии

#AustrianGP

Гран При Венгрии

#HungarianGP

Гран При Великобритании

#BritishGP

Гран При 70-летия

#F170

Гран При Испании

#SpanishGP

Гран При Бельгии

#BelgianGP

Гран При Италии

#ItalianGP

Гран При Тосканы Ferrari 1000

#TuscanGP

Гран При России

#RussianGP

Гран При Айфеля

#EifelGP

Гран При Португалии

#PortugueseGP

Гран При Эмилии-Романьи

#ImolaGP

Другие хэштеги

#WeRaceAsOne, #F170