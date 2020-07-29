Позднее признание Льюиса Хэмилтона

Два года назад мы рассказывали о тайном дебюте Льюиса Хэмилтона в музыкальной индустрии, когда он, скрываясь по псевдонимом XNDA, принял участие в записи песни Pipe, вошедшей в восьмой студийный альбом Кристины Агилеры.

Критики и болельщики быстро догадались, кто исполняет мужскую партию, начинавшуюся на 2 минутах 40 секундах весьма романтического по звучанию номера, однако ни певица, ни гонщик тогда не признались в содеянном.

Почему-то именно сейчас, перед Гран При Великобритании, шестикратный чемпион мира опубликовал у себя в Instagram рассказ о том, как сложился их дуэт с Агилейрой, и почему он тогда предпочёл остаться в тени.

«Эта прекрасная и невероятно талантливая певица какое-то время назад обратилась ко мне и попросила принять участие в записи её альбома, – поделился воспоминаниями Льюис. – Я был в полном восторге и тут же ухватился за такую возможность.

У меня было два часа, чтобы сочинить несколько строчек и записать их. Цель состояла в том, чтобы песня вышла под другим именем, чтобы люди сначала послушали музыку и только потом узнали бы, что это был я. Но получилось не так, как я планировал.

Я не стал признаваться, уж и не знаю почему. Возможно, я не был уверен в себе, чего-то опасался, слишком долго обо всём этом думал… В общем, хочу сказать, что XNDA – это я. Я очень признателен Кристине за то, что она нашла возможность использовать мой голос. Я с огромным уважением отношусь к ней и ко всему, что она сделала в музыкальном бизнесе».