Среда, 29 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортПозднее признание Льюиса Хэмилтона
Автоспорт

Позднее признание Льюиса Хэмилтона

AdminНет комментариев
Добавлено

Два года назад мы рассказывали о тайном дебюте Льюиса Хэмилтона в музыкальной индустрии, когда он, скрываясь по псевдонимом XNDA, принял участие в записи песни Pipe, вошедшей в восьмой студийный альбом Кристины Агилеры.

Критики и болельщики быстро догадались, кто исполняет мужскую партию, начинавшуюся на 2 минутах 40 секундах весьма романтического по звучанию номера, однако ни певица, ни гонщик тогда не признались в содеянном.

Читайте также:  Бинотто: Старт станет ключевым моментом гонки

Почему-то именно сейчас, перед Гран При Великобритании, шестикратный чемпион мира опубликовал у себя в Instagram рассказ о том, как сложился их дуэт с Агилейрой, и почему он тогда предпочёл остаться в тени.

«Эта прекрасная и невероятно талантливая певица какое-то время назад обратилась ко мне и попросила принять участие в записи её альбома, – поделился воспоминаниями Льюис. – Я был в полном восторге и тут же ухватился за такую возможность.

Читайте также:  5 минут до старта: Комментарий Романа Грожана

У меня было два часа, чтобы сочинить несколько строчек и записать их. Цель состояла в том, чтобы песня вышла под другим именем, чтобы люди сначала послушали музыку и только потом узнали бы, что это был я. Но получилось не так, как я планировал.

Я не стал признаваться, уж и не знаю почему. Возможно, я не был уверен в себе, чего-то опасался, слишком долго обо всём этом думал… В общем, хочу сказать, что XNDA – это я. Я очень признателен Кристине за то, что она нашла возможность использовать мой голос. Я с огромным уважением отношусь к ней и ко всему, что она сделала в музыкальном бизнесе».

Читайте также:  Лоран Мекис: Мы уступаем по всем показателям

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один + десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
На территории трассы Формулы E в Берлине погиб человек

В Сильверстоуне мечтают о рекорде посещаемости в 2021-м

Вольфф: В Сильверстоуне нам будет не хватать болельщиков

Официальные хэштеги Гран При 2020 года

Робсон: Надо добиться большего от FW43 и заработать очки

Закрыть