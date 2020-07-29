Робсон: Надо добиться большего от FW43 и заработать очки

После трёх гонок сезона на счету Williams нет заработанных очков, однако в команде надеются открыть счёт результативным гонкам на двух домашних этапах в Сильверстоуне, хотя и отмечают, что на скоростной трассе придётся сложнее, чем в Венгрии.

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Отдохнув неделю дома, мы готовы продолжить гоняться в Сильверстоуне. Сдвоенные этапы на одной из самых знаковых трасс в календаре – редкая возможность, а если учесть прогноз погоды на уик-энд, то нас ждут одни из самых ярких этапов сезона.

Будет странно выступать на домашней трассе без болельщиков, но мы настраиваемся на борьбу и продолжим выжимать всё из FW43. Уникальные характеристики Сильверстоуна ставят перед нами задачи, отличные от тех, что были на Red Bull Ring и Хунгароринге, и это станет огромным испытанием для машины и гонщиков.

Впервые в сезоне Pirelli привезёт три самых жёстких состава, но во время второго уик-энда в Сильверстоуне нам будут доступны шины на один шаг мягче. Это может привести к тому, что придётся немного скорректировать настройки шасси, и гонщикам нужно учитывать этот момент.

Мы добились хорошего прогресса в работе с машиной на трёх первых этапах и на обеих трассах неплохо провели квалификации. Теперь надо добиться большего от FW43 в гонке, чтобы заработать первые в сезоне очки.

В Сильверстоуне будет сложно, но благодаря новинкам, протестированным в Австрии и Венгрии, мы намерены сохранить темп, набранный в начале сезона. Мы продолжим сокращать отставание от лидеров».

Джордж Расселл: «Будет странно гоняться на домашней этапе в Сильверстоуне без болельщиков. Я с нетерпением жду возможности вновь выступить на одной из лучших трасс – мне всегда нравилось выступать в Сильверстоуне, и я приложу максимум усилий. Здорово, что в этом году в Великобритании пройдут две гонки. Между ними я останусь на территории автодрома в моторхоуме – меня ждёт интересный опыт.

Не думаю, что наш темп окажется таким же высоким, как в Будапеште. В Венгрии мы превзошли собственные ожидания – в квалификации всё сложилось в нашу пользу. Я ожидаю, что мы вернёмся к привычному темпу, который демонстрировали в первую неделю в Австрии. В любом случае, мы с командой сделаем максимум возможного».

Николас Латифи: «Я очень рад, что гонки возобновятся, и мы вернёмся в Сильверстоун. Это одна из моих любимых трасс, а за рулём Формулы 1 она идеальная – быстрые участки, скоростные повороты и высокая прижимная сила. Будет весело – не могу дождаться возвращения за руль.

Хорошо, что у нас был небольшой перерыв после первых трёх этапов. Я смог проанализировать первые гонки, чтобы понять, в чём я был хорош, а в чём мне нужно прибавить. С нетерпением жду продолжения – посмотрим, в чём команда сможет прибавить».