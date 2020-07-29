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Автоспорт

Саймон Ренни – новый гоночный инженер Элбона

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Накануне Гран При Великобритании в Red Bull Racing объявили о перестановках в техническом штабе команды. Начиная с этапа в Сильверстоуне Саймон Ренни будет гоночным инженером Алекса Элбона, заменив на этом посту Майка Лагга.

Саймон Ренни с 2013 года работает в Red Bull Racing. Сначала он был гоночным инженером Марка Уэббера, а с 2014 по 2018 годы работал с Даниэлем Риккардо. В 2019-м Ренни получил новую должность на базе команды в Милтон-Кинсе и перестал ездить на гонки, но теперь возвращается на трассу.

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Майк Лагг продолжит сотрудничать с Red Bull Racing, но команда переводит его на работу на базе. Новую должность Лагга пресс-служба не называет.

Источник:www.f1news.ru
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