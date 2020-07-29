В Сильверстоуне мечтают о рекорде посещаемости в 2021-м

Руководство автодрома в Сильверстоуне рассчитывает на рекордный интерес публики к Гран При Великобритании 2021 года, чтобы как-то компенсировать потери, связанные с тем, что в этом сезоне обе августовские гонки пройдут при пустых трибунах. Хотя в прошлом году за четыре дня уик-энда на автодроме побывало 350 тысяч человек.

Управляющий директор Сильверстоуна Стюарт Прингл надеется, что в следующем сезоне удастся воспроизвести атмосферу, сопровождавшую чемпионат 1992 года, когда титул выиграл Найджел Мэнселл.

«Не сомневаюсь, мы все почувствуем отсутствие болельщиков, но хотим сосредоточить усилия на подготовке к следующему году, – заявил Прингл. – Мы не знаем, какая обстановка будет в мире, но искренне надеюсь, что к июлю следующего года наша работа вернётся в нормальное русло.

Думаю, надо посмотреть, сможем ли мы в следующем году побить ряд рекордов, ведь нет сомнений, что налицо неудовлетворённый спрос. Я прикидываю, сможем ли мы перекрыть статистику, которая была в период «Мэнселл-мании». Именно этого мне хочется, ведь в 1992 году интерес болельщиков был огромный.

Любопытно, что сейчас все это возвращается, ведь Льюис Хэмилтон признан одним из величайших гонщиков в истории, кроме того, появился Ландо Норрис, который выступает за McLaren и сейчас занимает 4-е место в личном зачёте. А если вы настоящий поклонник Формулы 1, то вы в курсе, что Джордж Расселл тоже отлично справляется с делом.

Мы на пороге золотого периода, когда интерес британской публики к Формуле 1 будет только расти».

Также Стюард Прингл подчеркнул, что автодром полностью готов к предстоящему британскому этапу чемпионата, через неделю после которого в Сильверстоуне пройдёт ещё один Гран При, приуроченный к 70-летию Формулы 1: «Я доволен и не испытываю никаких тревог. Думаю, нам повезло, что мы принимаем 4-ю и 5-ю гонки сезона, ведь нам очень помогает опыт, полученный Формулой 1 и FIA на трёх первых этапах. Все процедуры, связанные с тестированием на коронавирус, полностью отлажены и подготовлены».