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Вольфф: В Сильверстоуне нам будет не хватать болельщиков

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Перед двумя этапами на трассе в Сильверстоуне, домашней для Mercedes, руководитель команды Тото Вольфф рассказал о подготовке к очередной серии из трёх гонок подряд.

Тото Вольф: «Мы хорошо начали сезон: решили проблемы, мешавшие нам в первый уик-энд, одержали три победы в трёх гонках и заработали немало очков.

Но первые гонки также подчеркнули важность такого фактора, как надёжность, ведь в этом году сезон сокращён. Есть только две команды, обе машины которых финишировали во всех трёх гонках, и одна из них – Mercedes. Но мы знаем, как быстро можно растерять набранное преимущество – достаточно одного схода. Это хорошее напоминание для всех нас, что нельзя ослаблять бдительность, ведь даже малейшая ошибка может обернуться потерей многих очков.

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В прошлый уик-энд гоночная бригада отдыхала, она это заслужила, но теперь мы начинаем следующую серию из трёх этапов подряд и готовимся к двум гонкам в Сильверстоуне, на трассе, расположенной совсем рядом с нашими базами, и она для нас как родной дом.

В последние годы мы радовались хорошим результатам на Гран При Великобритании, но, как мы все помним, прошлые успехи не помогают одерживать победы. Нет никакой гарантии, что вы добьётесь высоких результатов только потому, что вам это удавалось раньше, скорее наоборот. Успех – это всегда результат упорной работы всех сотрудников команды, и нам придётся полностью выложиться, чтобы остаться впереди соперников.

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Мы считаем, что нам очень повезло: мы выступаем в гонках, несмотря на сложившуюся ситуацию, но всё-таки в Сильверстоуне нам будет не хватать болельщиков. Мы знаем, что они будут поддерживать нас, находясь дома, поэтому все решительно настроены отблагодарить их и устроить отличное шоу.

Машины Формулы 1 этого поколения – самые быстрые в истории чемпионата, и на таких трассах, как Red Bull Ring и Хунгароринг уже были побиты все рекорды. Интересно посмотреть, на что они способны на классическом британском автодроме, как они будут преодолевать сложнейшие повороты, где техника работает на пределе возможностей».

Источник:www.f1news.ru
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