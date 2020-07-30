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Автоспорт

Эмануэле Пирро – третий стюард Гран При Великобритании

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Бывший гонщик Формулы 1 и многократный победитель гонок на выносливость Эмануэле Пирро приглашен FIA на роль третьего стюарда Гран При Великобритании.

Вместе с ним спорные ситуации будут разбирать: представитель американской федерации IMSA, сын бывшего руководителя McLaren Тим Майер, и член итальянской автоспортивной комиссии и автомобильного клуба Милана Паоло Лонгони.

В этом году приглашёнными стюардами были: Витантонио Лиуцци в Австрии, Эмануэле Пирро в Штирии и Дерек Уорик в Венгрии.

Источник:www.f1news.ru
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