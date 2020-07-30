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Автоспорт

Карлос Сайнс не жалеет о решении перейти в Ferrari

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После трёх этапов сезона McLaren на 14 очков опережает Ferrari в Кубке конструкторов. В четверг в Сильверстоуне у Карлоса Сайнса спросили, не жалеет ли он о контракте со Скудерией?

«Я полностью доволен своим решением, – ответил Карлос. – Я спокоен и с нетерпением жду перехода в Ferrari в следующем году. Но сначала нужно как можно лучше провести сезон с McLaren. В этом отношении ничего не изменилось.

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Мне ещё предстоит определиться с тем, где я буду жить после перехода в Ferrari. Высока вероятность, что я перееду из Англии в Италию. На самом деле очень удобно жить рядом с базой команды. В первый год в McLaren мне это очень помогло, поскольку я в любой момент мог приехать к инженерам. Это помогло наладить отношения и освоиться в команде».

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он контакты со своей будущей командой, Карлос рассказал: «Я практически не общаюсь с техническими представителями Ferrari. Поскольку регламент на следующий год «заморожен», нам нечего обсуждать.

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Что касается руководства команды, то, разумеется, я обсуждал с ними контракт. Кроме того, я рассказал им о своих планах переехать, чтобы жить рядом с базой. В остальном мы больше не общались».

Источник:www.f1news.ru
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