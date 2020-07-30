Николас Латифи: Нам пока сложно бороться за очки

На прошлом этапе в Венгрии оба гонщика Williams впервые с Монцы 2018 года вышли во вторую часть квалификации. В четверг в Сильверстоуне Николас Латифи заявил, что скорость в квалификации внушает оптимизм, но Williams сложно претендовать на очки в гонке.

Николас Латифи: «Трасса в Будапеште нам отлично подошла – здорово, что мы этим воспользовались, хорошо выступили в квалификации и двумя машинами вышли во вторую часть. Если говорить о Сильверстоуне, то нет сомнений, что по сравнению с прошлым годом команда сделает шаг вперёд в этот уик-энд. У нас есть определенные идеи, как сделать так, чтобы машина была быстра не только в квалификации, но и в гонке, но предстоит ещё много работы.

Мы стремимся к тому, чтобы заработать очки. Если мы продолжим и дальше проходить во вторую часть квалификации, это значительно повысит наши шансы на очки в гонке.

Ситуация такова, что в середине пелотона очень плотная борьба, и чтобы претендовать на очки, многое должно сложиться в вашу пользу. Мы это видели на примере Haas в Венгрии – благодаря стратегии они с первых кругов оказались впереди и смогли финишировать в десятке.

Конечно, мы хотим бороться за очки, однако для нас это всё ещё сложная задача».

Прокомментировал Николас и инцидент во время пит-стопа в Венгрии, когда команда выпустила его на трассу прямо перед Карлосом Сайнсом. Между машинами произошёл контакт, который привёл к проколу на машине Латифи и штрафу: «На пит-стопе было очень оживлённо – все заехали за сликами. Я увидел зелёные огни перед собой – когда они гаснут, то ты без колебаний сразу же стартуешь.

Мы обсудили ситуацию с командой и теперь, чтобы избежать проблем, один из инженеров по радио будет меня предупреждать, если что-то пойдёт не так. У нас есть сигнальная система, которая при помощи определённой комбинации сигналов предупреждает меня о трафике на пит-лейн, но в Венгрии по какой-то причине она не сработала. Мы решили проблему, но на всякий случай теперь и инженер будет предупреждать меня по радио».