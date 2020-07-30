Норрис: В Сильверстоуне всё должно быть в порядке

В первой тренировке Гран При Штирии Ландо Норрис почувствовал боль в груди и выступал на обезболивающих, а после гонки прошёл медицинский осмотр в Великобритании. К счастью, обошлось без серьёзных проблем – в Венгрии боли стало меньше, а перед Гран При Великобритании гонщик McLaren подтвердил, что сейчас всё должно быть в порядке.

Ландо Норрис: «Сейчас я в порядке. Уже в Венгрии было гораздо лучше, чем во второй гонке в Австрии, где мне действительно было больно и я не мог выступать без болеутоляющих.

Получилось что-то вроде синяка от больших нагрузок, ведь я сел за руль Формулы 1 после длительного перерыва. Перед Венгрией я показался врачам, мы разобрались с проблемой – поняли, что просто её не устранить, что это потребует времени. Но уже там было лучше, а в Сильверстоуне всё должно быть в порядке».