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Автоспорт

Норрис: В Сильверстоуне всё должно быть в порядке

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В первой тренировке Гран При Штирии Ландо Норрис почувствовал боль в груди и выступал на обезболивающих, а после гонки прошёл медицинский осмотр в Великобритании. К счастью, обошлось без серьёзных проблем – в Венгрии боли стало меньше, а перед Гран При Великобритании гонщик McLaren подтвердил, что сейчас всё должно быть в порядке.

Ландо Норрис: «Сейчас я в порядке. Уже в Венгрии было гораздо лучше, чем во второй гонке в Австрии, где мне действительно было больно и я не мог выступать без болеутоляющих.

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Получилось что-то вроде синяка от больших нагрузок, ведь я сел за руль Формулы 1 после длительного перерыва. Перед Венгрией я показался врачам, мы разобрались с проблемой – поняли, что просто её не устранить, что это потребует времени. Но уже там было лучше, а в Сильверстоуне всё должно быть в порядке».

Источник:www.f1news.ru
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