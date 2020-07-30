Переговоры о гонке в Турции не ведутся

Появившиеся слухи о возможном возвращении Турции в календарь Формулы 1 не соответствуют действительности, и никакие переговоры об этом не ведутся, – сообщает издание The Race.

В настоящее время официально подтверждены 13 европейских этапов сезона, к которым, скорее всего, добавятся три гонки на Ближнем Востоке – в Бахрейне и Абу-Даби. Однако появление в календаре этапов на трассах, которые либо никогда не принимали гонки Формулы 1 (Муджелло и Портимао), либо давно этого не делали (Нюрбургринг и Имола), создаёт почву для разного рода спекуляций.

Однако источником слухов о турецком этапе чемпионата стал официальный сайт правительства этой страны, где в списке проектов, которыми оно занимается в 2020 году, упоминается и гонка Формулы 1. В англоязычной же версии сайта можно найти практически точный перевод этого текста, но датированный 2018 годом.

Как пишет The Race, на самом деле сейчас подобный проект даже не обсуждается, а упоминание Формулы 1, очевидно, объясняется лишь давним желанием правительства Турции возродить национальный Гран При.

Впрочем, в 2017-м исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри действительно встречался с президентом этой страны, а также с другими официальными лицами, чем объясняется появление текста на правительственном сайте два года назад.

При этом стоит отметить, что Истанбул-Парк считается одним из лучших творений архитектора Германа Тильке, и турецкая трасса нравилась всем – и гонщикам, и командам, и болельщикам.

Гонки там проводились с 2005-го по 2011 гг. и проходили весьма интересно, но, пожалуй, больше всего запомнился Гран При Турции 2010 года, поскольку тогда произошло знаменитое столкновение Себастьяна Феттеля и Марка Уэббера, напарников по Red Bull Racing, хотя до инцидента они лидировали в гонке.