Квят потеряет пять мест на старте в Сильверстоуне

В пятницу вечером после завершения тренировок в Сильверстоуне в AlphaTauri решили заменить коробки передач на машинах Пьера Гасли и Даниила Квята.

Если Гасли не финишировал в Венгрии и может без последствий получить новую коробку передач, то Квят финишировал в прошлой гонке и коробка на его машине не прошла положенные регламентом шесть этапов.

Таким образом, замена коробки передач на машине Даниила Квята нарушает параграф 23.5а Спортивного регламента Формулы 1. За нарушение предусмотрен штраф – потеря пяти позиций на старте гонки.