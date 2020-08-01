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Автоспорт

Квят потеряет пять мест на старте в Сильверстоуне

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В пятницу вечером после завершения тренировок в Сильверстоуне в AlphaTauri решили заменить коробки передач на машинах Пьера Гасли и Даниила Квята.

Если Гасли не финишировал в Венгрии и может без последствий получить новую коробку передач, то Квят финишировал в прошлой гонке и коробка на его машине не прошла положенные регламентом шесть этапов.

Таким образом, замена коробки передач на машине Даниила Квята нарушает параграф 23.5а Спортивного регламента Формулы 1. За нарушение предусмотрен штраф – потеря пяти позиций на старте гонки.

Источник:www.f1news.ru
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