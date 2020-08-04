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Автоспорт

Бинотто сосредоточится на роли руководителя команды

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Маттиа Бинотто был техническим директором Ferrari, когда в начале 2019-го занял пост руководителя команды, совмещая две эти должности.

Совмещать оказалось непросто. Маттиа постепенно передавал полномочия в техническом отделе, а недавняя реструктуризация завершила процесс. Теперь он полностью сосредоточится на руководстве командой.

Маттиа Бинотто: «Потребовалось некоторое время, чтобы убедиться, что технический отдел реорганизован и оптимально работает. Такую работу не сделать за день.

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Теперь, когда у нас на нужных местах отличные специалисты, я могу больше не выполнять работу технического директора. Этим займутся другие.

У них есть четкие цели. Я вижу, что наши сотрудники полны энтузиазма и сосредоточены на задачах, которые им необходимо решить. И конечно, со своей стороны я буду их контролировать».

Источник:www.f1news.ru
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