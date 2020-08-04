McLaren проведёт виртуальный фестиваль для болельщиков

В McLaren Racing объявили о планах провести McLaren HomeFest, виртуальный фестиваль для болельщиков, посвящённый предстоящему Гран При в Сильверстоуне, приуроченному к 70-летнему юбилею Формулы 1.

Общение с аудиторией будет проходить по цифровым каналам, и команда постарается с помощью современных технологий воспроизвести знаменитую атмосферу, которая всегда сопровождала гонки на классическом британском автодроме. К сожалению, в этом году трибуны Сильверстоуна пустуют из-за особых мер, принятых в связи с пандемией, но в McLaren постараются порадовать зрителей уникальным контентом и живой музыкой, чтобы у них было праздничное настроение, даже если они следят за событиями уик-энда, оставаясь дома.

В частности, в McLaren собираются пригласить 500 болельщиков на виртуальную трибуну, и перед стартом Гран При у них будет возможность пообщаться с гонщиками команды, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.

Марк Уоллер, управляющий директор отдела продаж и маркетинга McLaren Racing: «Сильверстоун – домашняя трасса McLaren и один из легендарных автодромов, принимающих гонки Формулы 1. Отсутствие болельщиков сказывается на атмосфере уик-энда, и хотя это мы изменить не силах, но всё-таки хотим в предстоящий уик-энд дать зрителям возможность почувствовать особый дух Сильверстоуна, где прошла самая первая гонка в истории чемпионата».