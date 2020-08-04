В Ferrari не планируют в среду тестировать новинки

Мы писали, что команда Ferrari арендовала автодром в Сильверстоуне для проведения в среду официального разрешенного съемочного дня. При этом в Ferrari отрицают, что они посвятят этот день тестированию подготовленных в Маранелло новинок.

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Съемочный день нужен для наших коммерческих нужд. К следующему Гран При мы готовимся на базе и работаем на симуляторе, а во время съёмочного дня сосредоточимся на съёмке. На машине не будет новых деталей.

Мы знаем, в чём должны прибавить, и работаем над этим в Маранелло. К сожалению, новые ограничения не облегчают нам жизнь. Конструкция двигателя «заморожена» на сезон, так что мы можем работать только с его режимами, а не с железом. С аэродинамикой мы ограничены временем, которое можем провести в аэродинамической трубе. Но работа продолжается. Перед каждым сотрудником стоит конкретная задача, пусть они работают».