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Автоспорт

В Ferrari не планируют в среду тестировать новинки

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Мы писали, что команда Ferrari арендовала автодром в Сильверстоуне для проведения в среду официального разрешенного съемочного дня. При этом в Ferrari отрицают, что они посвятят этот день тестированию подготовленных в Маранелло новинок.

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Съемочный день нужен для наших коммерческих нужд. К следующему Гран При мы готовимся на базе и работаем на симуляторе, а во время съёмочного дня сосредоточимся на съёмке. На машине не будет новых деталей.

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Мы знаем, в чём должны прибавить, и работаем над этим в Маранелло. К сожалению, новые ограничения не облегчают нам жизнь. Конструкция двигателя «заморожена» на сезон, так что мы можем работать только с его режимами, а не с железом. С аэродинамикой мы ограничены временем, которое можем провести в аэродинамической трубе. Но работа продолжается. Перед каждым сотрудником стоит конкретная задача, пусть они работают».

Источник:www.f1news.ru
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