В Pirelli завершили поиск причин и подтвердили составы

В Pirelli завершили поиск причин разрушения шин в конце гонки в Сильверстоуне и подтвердили выбор составов на предстоящий Гран При.

«Ключевой причиной произошедших инцидентов стало стечение обстоятельств, приведшее к слишком длительному использованию второго комплекта шин. Второй выезд автомобиля безопасности вынудил почти все команды провести пит-стоп раньше запланированного, из-за чего второй отрезок получился слишком длинным – около 40 кругов или три четверти гонки на одной из самых требовательных трасс в календаре.

В сочетании с заметно большей скоростью машин 2020 года (время поула оказалось на 1,2 секунды быстрее прошлогоднего), это сделало последние круги Гран При Великобритании особенно сложными для шин, подвергавшимся серьёзным нагрузкам на самых быстрых машинах Формулы 1 в истории.

Сложные условия эксплуатации шин привели к тому, что передняя левая шина, которая больше всего нагружается в Сильверстоуне, подверглась слишком высокой нагрузке.

Мы подтверждаем выбор составов для второго Гран При, который пройдёт в Сильверстоуне на этой неделе – мы предоставим командам составы С2, С3 и С4, которые на одну ступень мягче тех, что использовались в прошлом Гран При. Чтобы избежать риска и снизить нагрузку в этот уик-энд будет увеличено обязательное значение минимального давления в шинах», – заявили в Pirelli.