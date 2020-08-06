Формула E: Вторая гонка в Берлине – победитель тот же

Похоже, что в берлинской серии из шести гонок, завершающей сезон в Формуле E, никто не может сравниться в скорости с Антониу Феликсом да Коштой, в этом сезоне выступающему за чемпионскую команду DS Techeetah.

В четверг он вновь выиграл квалификацию и вновь прекрасно стартовал в гонке, оставшись лидером. Себастьен Буэми тоже удержался на второй позиции, а вот за третью ожесточённую схватку вели Алекс Линн и Ник де Вриз, и победителем из неё вышел гонщик Mercedes.

Да Кошта, как и вчера, сразу постарался создать отрыв и четвёртый круг начал на секунду раньше, чем Буэми; тот в свою очередь почти на три секунды опережал де Вриза, тогда как Линн не удержался на 4-й позиции, пропустив Робина Фряйнса, голландского гонщика Virgin Racing.

Через три круга Фряйнс начал активно прессинговать де Вриза, своего соотечественника, и прошёл его. В это время в боксы BMW на замену поломанного носового обтекателя свернул Макс Гюнтер, откатившись в самый хвост пелотона.

На 8-м круге Буэми активировал режим повышенной мощности и попытался догнать лидера, но претворить этот план не удалось: объявили режим жёлтых флагов, чтобы убрать с трассы обломки от машины Гюнтера. Не успели дать рестарт, как выяснилось, что в начале старт-финишной прямой появились новые обломки, и жёлтые флаги вывесили снова.

Второй рестарт прошёл спокойно, многие решили активировать режим повышенной мощности, так что можно было ждать более активных действий на трассе.

Линн стартовавший третьим, продолжал терять позиции: его опередил сначала Эдоардо Мортара, представитель Venturi Racing, затем Стоффель Вандорн, напарник де Вриза по команде Mercedes, а потом и Жан-Эрик Вернь, поэтому англичанин откатился за пределы первой десятки.

На действия Фелипе Массы, напарника Мортары, ехавшего 16-м, обратили внимание стюарды: оказалось, что бразильский ветеран Формулы 1 превысил скорость под жёлтыми флагами.

Фряйнс съехал с траектории, чтобы воспользоваться режимом повышенной мощности, в это время мимо него проехала Audi Лукаса ди Грасси, переместившись на третью позицию. Но тут из-за каких-то технических проблем на обочине трассе остановился Ник де Вриз, и жёлтые флаги появились вновь.

На рестарте да Кошта вновь лучше всех разогнался и сразу создал отрыв от преследователей, хотя позади него ехала очень плотная группа гонщиков. Этого отрыва португальцу хватило, чтобы без потери позиции активировать Attack Mode, и он остался лидером.

Вандорн, также получив в своё распоряжение дополнительные киловатты, опередил Верня и вышел на 7-ю позицию. Затем Жана-Эрика обошёл и Мортара.

Пока у Стоффеля оставалась возможность использовать режим атаки, он решил существенно поправить своё положение и разом обогнал Сэма Бёрда и Оливера Роулэнда – после этого яркого манёвра бельгиец ехал уже пятым.

Буэми пропустил ди Грасси, в очередной раз поехав активировать Attack Mode, но уже на следующем круге отыгрался. Забегая вперёд, скажем, что пилот Nissan e.dams сохранил вторую позицию до финиша. До конца гонки оставалось около пятнадцати минут, да Кошта продолжал лидировать с преимуществом в две с половиной секунды.

Вернь, ехавший седьмым, пожаловался по радио команде, что у него окончательно износились задние шины.

Фряйнс прессинговал ди Грасси в надежде прорваться в первую тройку, и ему это даже удалось, когда бразильцу понадобилось активировать Attack Mode. После этого задача состояла в том, чтобы не пропустить Лукаса вперёд, но сдержать экс-чемпиона Формулы E Робину не удалось, хотя он и сопротивлялся.

Тем временем его настиг Вандорн и явно рассчитывал рано или поздно обогнать.

Вернь, несмотря на изношенные шины, смог опередить Мортару, но к этому времени уже потерял пару позиций, а отыграл только одну и пытался финишировать хотя бы восьмым. Впрочем, действующему чемпиону серии это не удалось, он пропустил не только Мортару, но и Андре Лоттерера, своего бывшего напарника по DS Techeetah, и теперь ехал только 10-м.

Фряйнс и Вандорн догнали ди Грасси, и ставки были высоки – место на подиуме. Робин пошёл в атаку на бразильца, но тот весьма агрессивно оборонялся, между машинами едва не произошёл контакт. До финиша оставалось два круга, эти трое ехали очень плотной группой, и можно было предположить, что развязка ещё впереди.

Между машинами Вандорна и Фряйнса контакт всё же был, но лёгкий, и борьба продолжалась, а тем временем всю компанию догнал ещё и Сэм Бёрд. На последнем круги все эти гонщики продолжали попытки друг друга опередить, но это никому не удалось, и линию финиша они преодолели в том же порядке, хотя интервалы между их машинами были минимальным.

А победу, как и накануне, одержал Антониу Феликс да Кошта, тем самым упрочив своё преимущество в личном зачёте. Теперь на его счету вдвое больше очков (125), чем у ди Грасси, у которого их столько же, сколько у Вандорна (57). Всего на один балл от них отстаёт Митч Эванс, которому в Берлине пока не везёт. Вчера и сегодня он финишировал за пределами первой десятки и занимает 4-ю позицию в личном зачёте только за счёт хорошего начала сезона.

Но совсем скоро у него будет возможность улучшить своё положение, ведь следующая гонка в Берлине пройдёт уже с субботу, причём движение на трассе будет организовано в противоположном направлении, т.е. против часовой стрелки.

Результаты второй гонки в Берлине

Пилот

Команда

Машина

Время/Разница

1. А.да Кошта

DS Techeetah

DS

46:19.412

2. С.Буэми

e.dams

Nissan

+3.090

3. Л.ди Грасси

Audi

Audi

+8.296

4. Р.Фряйнс

Virgin

Audi

+9.239

5. С.Вандорн

Mercedes

Mercedes

+9.695

6. С.Берд

Virgin

Audi

+10.081

7. О.Роуланд

e.dams

Nissan

+13.897

8. Э.Мортара

Venturi

Mercedes

+16.367

9. А.Лоттерер

Porsche

Porsche

+16.893

10. Ж.Вернь

DS Techeetah

DS

+20.919

11. А.Линн

Mahindra

Mahindra

+21.288

12. М.Эванс

Jaguar

Jaguar

+22.157

13. Rene Rast

Audi

Audi

+22.631

14. Н.Мюллер

Dragon

Penske

+23.579

15. Ж.Д’Амброзио

Mahindra

Mahindra

+23.987

16. Н.Яни

Porsche

Porsche

+26.381

17. Д.Абт

NIO

NIO

+35.424

18. С.Камара

Dragon

Penske

+35.727

19. О.Терви

NIO

NIO

+36.356

20. А.Симс

BMW

BMW

+42.395

21. Д.Каладо

Jaguar

Jaguar

+52.828

– Ф.Масса

Venturi

Mercedes

НК*

– М.Гюнтер

BMW

BMW

Сход

– Н.де Вриз

Mercedes

Mercedes

Сход

* Не классифицирован